En febrero él y un amigo se acercaron hasta el Cabo Corrientes con el único objetivo de encontrarlo, sin saber si iba a reconocerlo, cómo iba a reaccionar, ni siquiera seguro de si se trataba de la misma persona que estaba buscando. "Bajé, lo vi durmiendo entre las rocas en una reposera, no lo quería despertar pero mi amigo me insistió, 'Gustavo' lo llamé. Se levantó rápido, miró para arriba, nos vio a los dos, primero al que estaba conmigo, después a mí y me dice 'qué hacés, loco', me reconoció al toque", repasó David.