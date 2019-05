Así llegamos a mi gallina que terminó con un aplauso, más carcajadas y un nombre de clown que me gustó bastante. Convertida en Chispita me puse el delantal de tres colores y botones grandes que me prestaron. Además, un moño para el cuello, una nariz de payaso que me coloqué al revés y un sombrero colorado que acomodé arriba de una colita alta.