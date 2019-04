Sin embargo, la cosa no se dio como, ni cuando propuso la médica. "En la mitad del tratamiento, mi ex novio me deja después de cuatro años. ¡Isolda no lo quería ni ver! Entonces me empezó a hablar de "un tal Santiago, de ojitos claros". Terminaba el 2017 y yo todavía estaba pelada y había aumentado muchísimo de peso. No quería saber nada. En marzo, insistía: me cuenta que Santiago Tasso había pasado hacía un rato pero que nos habíamos cruzado. Yo no le daba bola. Hasta que en agosto, una noche…"