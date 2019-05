A las cuatro de la tarde del miércoles, además de Aquino, en el Hospice viven Ani, María Elena y Sergio. Llegaron con cáncer, pero el diagnostico ya no pareciera importar. Aquí son huéspedes, no pacientes. Mientras las dos mujeres dormitan y se dejan acariciar, Sergio se levanta para tomar el té y comparte con Infobae aquello que lo aqueja: "Me quedo sin aire y me parece que me voy a morir". Pero agrega que hace diez días llegó a la casa, se siente mucho mejor que en el hospital y que aquí le gusta salir a caminar. Es más, bromea sobre los planes de casamiento con su mujer.