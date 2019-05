"Esperamos que el informe sea un instrumento para el cambio. Nos parece que es una llamada a despertarse de muchos actores sociales. Que entiendan que sin trama de la vida más o menos saludable no hay un futuro para nosotros.No se trata de algo que los países pobres no nos podemos dar el lujo, todos tenemos que actuar. Por supuesto hay algunos actores más responsables que otros, pero sin un cambio del "business as usual" (BAU) no hay ninguna forma de que en 30 años podamos cumplir con objetivos de protección mínima de la biodiversidad, mitigación de cambio climático y sustentabilidad", agregó Díaz.