Graciela Capodoglio, integrante de la Reserva Natural de Pilar, indicó: "Es un tema complejo y complicado. En estos espacios no sólo se tiran áridos y restos de poda. No es algo nuevo; se hace hace más de un año. Para tener una idea, el 2 de enero presentamos un pedido de informes al municipio por este tema. Lo más preocupante es que hay residuos que son metales pesados y hay una universidad que lo dijo. Arriba de eso no se puede hacer nada y mucho menos, depositar residuos mezclados con poda, con cascotes".