"Mis bisabuelos fueron los primeros en venir. Ya los hacían de manera artesanal en su casa. Al principio lo hacían con el vaso y el tenedor, pero después tallaron un molde de madera para hacerlos con una forma característica, que no es lisa, sino una línea de cuadraditos. Ellos los vendían en los restaurantes. Mucha gente venía directamente a su casa a comprarlos", recitó Emilia, quien con pudor sostiene que los sorrentinos son una auténtica receta familiar. "Todos me dicen que surgió de acá. Mi mamá me dice que en su casa ya comía los cuando nadie los conocía", validó. Dijo que los sorrentinos tienen más de un siglo de historia. En 1978, Cayetano Pérsico junto a su hija Susana y su yerno Miguel D'Andrea se funda el primer local con venta al público. Emilia recordó que ese primer día hubo cuadras de cola y dificultades para homologar un producto que hasta el momento no existía.