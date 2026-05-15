Nuevo testigo revela estremecedores detalles sobre la salida de Yulixa Toloza de un centro estético clandestino en Bogotá: “Parecía un muerto”

habría presentado complicaciones de salud tras el procedimiento estético al que se sometió - crédito @LaDoctoraIsa/X

La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, de 52 años, tras someterse a un procedimiento estético en un centro clandestino del sur de Bogotá, tomó un nuevo giro luego de que un testigo presencial revelara detalles estremecedores sobre la forma en que fue sacada del establecimiento la noche del 14 de mayo.

El relato se convirtió en pieza clave de la investigación que adelantan las autoridades para ubicar a la mujer y capturar a los responsables antes de que abandonen el país.

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Las autoridades ya tienen en su poder una reconstrucción detallada de los movimientos ocurridos dentro del centro de estética ubicado en el barrio Venecia. Los investigadores cuentan con horarios exactos, registros de las personas que atendieron a Toloza y videos de seguridad del sector que documentan lo sucedido en las horas previas a su desaparición.

Autoridades investigan presuntas irregularidades, manipulación de evidencia y posible negligencia médica en el centro estético donde desapareció Yulixa Consuelo Tolosa tras una lipólisis láser - crédito Yulixa Tolosa y @D_C_Bogota/X

Uno de esos registros audiovisuales muestra el momento exacto en el que la mujer fue retirada del lugar a las 7:24 p. m. Aunque las imágenes no han sido divulgadas para no afectar el proceso judicial, el testimonio de un ciudadano a Noticias Caracol que presenció la escena permitió conocer detalles que hoy son fundamentales para la Fiscalía y la Sijín.

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“Cuando la vi que salía estaba demasiado blanca, blanca la piel y los labios como negros, como morados”, relató el testigo. El hombre aseguró que iba caminando junto a su hijo cuando notó movimientos extraños alrededor de un automóvil Chevrolet Sonic estacionado frente al centro estético.

“Me impactó porque el carro se movía para un lado y para el otro”, explicó. Según su versión, primero observó a una mujer alta abrir el baúl del vehículo, aparentemente con la intención de introducir allí a Toloza. Sin embargo, la maniobra cambió cuando aparecieron dos hombres vestidos de negro.

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De acuerdo con la investigación, esos sujetos serían el esposo de la propietaria de Beauty Láser, María Fernanda Delgado, y un empleado del lugar. Ambos sacaron a la mujer por la puerta principal mientras ella permanecía inconsciente.

Beauty Láser M. D. ofrecía procedimientos como lipólisis láser, lipo 360, lipotransferencias y espacios de recuperación para pacientes, según publicaciones difundidas en redes sociales - crédito Beauty Láser/Facebook

“Parecía un muerto”, afirmó el testigo, quien describió cómo la víctima era arrastrada sin poder sostenerse por sí misma. “Cada uno le tenía los brazos y ella como si los estuviera abrazando. Los pies se le quedaban atrás y la jalaban”, agregó.

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Las cámaras de seguridad muestran que finalmente la subieron al asiento trasero del automóvil y abandonaron el lugar por la autopista Sur en dirección al norte de Bogotá. Desde entonces no se volvió a tener rastro de Toloza.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores es que, una hora antes de la salida de la mujer, María Fernanda Delgado fue vista abandonando el lugar con varios menores de edad y cargando maletas.

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Las autoridades sospechan que allí habrían transportado dinero en efectivo y el DVR que almacenaba las grabaciones internas del establecimiento, lo que habría dificultado la recolección de pruebas.

Durante los allanamientos realizados posteriormente, la Policía encontró cuadernos con registros contables que evidenciarían el funcionamiento irregular del negocio.

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En redes sociales, usuarios identifican a esta mujer como María Fernanda Delgado, quien promocionaba procedimientos estéticos y contenidos relacionados con Beauty Láser M. D. - crédito Jorge Mendez/Facebook

Según los documentos hallados, el centro recibía pagos en efectivo de entre tres y cinco millones de pesos por procedimientos estéticos, acumulando ingresos cercanos a los 60 millones de pesos mensuales.

La investigación también reveló que el establecimiento operaba sin permisos sanitarios. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Bogotá, se confirmó que el lugar no contaba con autorización para realizar procedimientos médicos ni quirúrgicos.

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Documentos revisados por las autoridades señalan que la propietaria del negocio sería María Fernanda Delgado, una mujer venezolana de 30 años que promocionaba tratamientos estéticos a través de redes sociales bajo el nombre de Beauty Láser M. D. En esas publicaciones aparecían procedimientos como lipólisis láser, lipo 360 y lipotransferencias, además de habitaciones destinadas a la recuperación de pacientes.

En varias fotografías y videos difundidos en redes sociales también figura Edinson Torres, identificado como pareja sentimental de Delgado.

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Eduardo David Ramos Ramos, mencionado en redes sociales y por personas cercanas al caso como el presunto cirujano que habría realizado el procedimiento estético a Yulitza Toloza - crédito Jorge Mendez/Facebook

Una amiga de Yulitza aseguró además que el procedimiento practicado a la mujer habría sido realizado por Eduardo David Ramos Ramos, ciudadano venezolano que trabajaba desde hacía pocos meses en el lugar y que actualmente también permanece desaparecido.

Las autoridades consideran que al menos 42 mujeres pudieron haber sido atendidas en el mismo establecimiento, por lo que varias de ellas podrían convertirse en testigos clave para determinar el alcance de las actividades ilegales que allí se desarrollaban.

Mientras avanza la búsqueda, la Policía reforzó controles en terminales de transporte y pasos fronterizos ante la posibilidad de que algunos implicados intenten huir hacia Venezuela.