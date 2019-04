También Angelelli era consciente de lo difícil de la situación. En una carta fechada el 5 de julio de 1976, apenas unos días antes del secuestro de los sacerdotes, le escribía al nuncio apostólico de entonces, monseñor Pío Laghi: "Estamos permanentemente obstaculizados para cumplir la misión de la Iglesia. Personalmente los sacerdotes y las religiosas somos humillados, requisados y allanados por la policía con orden del ejército. Ya no es fácil hacer una reunión con los catequistas, con los sacerdotes, con las religiosas. Las celebraciones patronales son impedidas y obstaculizadas. El jefe de policía, al "demorar" a seis religiosas (…) públicamente les dijo que eran sospechadas y que el mayor ideólogo marxista era el obispo (¡ridículo!). Pero hasta eso llegamos. Me aconsejan que se lo diga: nuevamente he sido amenazado de muerte. Al Señor y a María me encomiendo. Solo se lo digo para que lo sepa. (…) Nuestra cárcel está repleta de detenidos. Personas honorables, padres de familia, gente sencilla, están dentro, muchos de ellos por el sólo 'delito' de ser miembros fieles y conscientes de la iglesia" [carta citada por Gabriela Peña en el libro antes mencionado].