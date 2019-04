Por entonces, el gobierno socialista de Chile temblaba. Perón dijo: "Los otros días me encontré con unos muchachos que me dijeron 'hay que hacer esto, hay que hacer lo otro'. Y yo les dije 'si ustedes quieren hacer igual que hace Allende en Chile, miren cómo le va a Allende en Chile'. Hay que andar con calma. No se puede jugar con eso, porque la reacción interna, y apoyada desde afuera, es sumamente poderosa. Los ingredientes de una revolución siempre son dos: sangre y tiempo. Si se emplea mucha sangre, se ahorra tiempo; si se emplea mucho tiempo, se ahorra sangre. Eso es lo único que podemos decir. Pero siempre es una lucha. Que yo sepa, hemos quedado en gastar tiempo, y no sangre inútilmente".