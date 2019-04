Mientras tanto, sus otros tres cómplices se deplazaban por la zona de las mesas para hurtarle dinero y los teléfonos celulares a los comensales. "No lastimaron a nadie. Incluso, los que le robaron a los clientes no estaban armados. Hubo muchos que se negaron a darle sus pertenencias y no les pasó nada. Otros les entregaron dinero sin ofrecer resistencia", informaron a Infobae desde el local ubicado en la avenida Gaona 2001, casi esquina Nicasio Oroño.