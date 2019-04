A su lado, otro venezolano los mira emocionados. "Es que yo también querría reencontrarme con mi hijo", dice y agrega: "No lo veo hace un año y medio". A su lado, otro. A su lado, una nena de unos 11 años también mira la puerta a ver quién sale. Todos esperan el abrazo propio, el familiar que no ven, el amigo al que le insistieron en que viaje a la Argentina. El hall está tomado no por la patria, no por la bandera, no por la ideología sino por un puñado grande personas que extrañan a otro puñado grande de personas. Entre ellos, Julio y Johana.