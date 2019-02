"En marzo de 2018 me adjudicaron un crédito hipotecario UVA por $2.100.000 (equivalentes a USD 100.000 en ese momento) y 11 meses después debo $3.000.000. En lugar de reducir el monto que me prestaron con los pagos que hago cada mes, mi deuda creció. La cuota se me disparó un 47,7%. Pasé de pagar $18.500 a $25.600 por mes. Es insostenible. Pedí refinanciar la deuda pero en el Banco Itaú aún no me dieron ninguna respuesta", le contó a Infobae Fernando Palolpoli, de 45 años, que trabaja como gerente de operaciones en una empresa multinacional.