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América apunta alto: los tres refuerzos que Guillermo Almada buscaría para el Apertura 2026

Las Águilas trabajan en fortalecer su plantilla para iniciar una nueva etapa bajo el mando del técnico uruguayo

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(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Club América ya trabaja en la conformación de su plantilla para el Apertura 2026, torneo que marcará el inicio de la etapa de Guillermo Almada como director técnico tras la salida de André Jardine.

Con el objetivo de mantener al equipo como protagonista, la directiva azulcrema ya tendría definidos a los tres futbolistas que encabezan su lista de refuerzos.

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Luis Chávez, el viejo conocido de Guillermo Almada

(Instagram / @lc24)
(Instagram / @lc24)

De acuerdo con información de FOX Sports México, las Águilas buscan incorporar al mexicano Luis Chávez, además de los españoles Borja Iglesias y Andrés Martín, quienes actualmente militan en el futbol europeo.

Uno de los nombres que más interesa en Coapa es el de Luis Chávez, mediocampista del Dinamo de Moscú y seleccionado mexicano durante el Mundial 2026.

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El volante conoce perfectamente el estilo de trabajo de Guillermo Almada, ya que ambos coincidieron en Pachuca, etapa en la que Chávez se consolidó antes de emigrar al futbol europeo.

Su experiencia internacional y el conocimiento del sistema del técnico uruguayo lo convierten en una de las principales prioridades del América para reforzar el mediocampo.

Los españoles Borja Iglesias y Andrés Martín, en la mira azulcrema

(Reuters/Jessie Alcheh)
(Reuters/Jessie Alcheh)

El otro objetivo del conjunto azulcrema está en España. Se trata de Borja Iglesias, delantero de 33 años que pertenece al Celta de Vigo y que actualmente forma parte de la selección española que disputa el Mundial 2026.

Durante la última temporada disputó 50 partidos entre LaLiga, Copa del Rey y Europa League, registrando 18 goles y tres asistencias. A lo largo de su carrera también ha defendido las camisetas del Real Zaragoza, Espanyol, Real Betis y Bayer Leverkusen.

La tercera opción es Andrés Martín, extremo de 26 años del Racing de Santander, quien puede desempeñarse por ambas bandas del ataque.

El futbolista español viene de firmar una destacada campaña con 23 goles y nueve asistencias en 43 partidos entre la Segunda División y la Copa del Rey, cifras que lo colocan como uno de los jugadores más destacados de la categoría.

Aunque las negociaciones continúan, América ya perfila a estos tres jugadores como las principales apuestas para fortalecer el proyecto encabezado por Guillermo Almada de cara al nuevo torneo.

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