Jhon Lucumí estaría en el radar de la Premier League y de un gigante de la Serie A de Italia: qué equipos siguen al defensor de la Tricolor

La Juventus aceleró la búsqueda de refuerzos en defensa y puso a Jhon Lucumí entre sus objetivos-crédito Siphiwe Sibeko/REUTERS

El 9 de julio de 2026, se conoció que la Juventus aceleró su búsqueda de refuerzos en defensa con Jhon Lucumí como uno de los objetivos, pero el club enfrenta ahora la competencia de la Premier League y del Inter de Milán, según informó Tuttosport.

El colombiano tiene una cláusula de 28 millones que puede activarse hasta el 15 julio de 2026, una fecha que condiciona cualquier intento de cierre rápido por fichar al defensor canterano del Deportivo Cali.

El defensor colombiano Jhon Lucumí tiene contrato con Bologna hasta el 30 de junio de 2027-crédito Lee Smith/REUTERS

De acuerdo con el medio, Lucumí ya dio el visto bueno a un posible traspaso a la Juventus, que en semanas anteriores intentó avanzar con una operación que incluyera futbolistas como parte del pago, aunque la distancia económica con el Bologna seguía abierta. El zaguero, nacido en 1998, tiene contrato con el club hasta el 30 de junio de 2027.

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Por otra parte, Tuttosport señaló que el Nottingham Forest de la Premier League también se interesó por el defensor y ve en la cláusula una oportunidad para negociar. El club inglés, que mantiene una relación fluida con Bologna, pagó la temporada pasada por Dan Ndoyeuna cifra superior a 40 millones de euros.

En paralelo, según informó el diario italiano Tuttosport, el Inter de Milán se sumó a la carrera por el central ante la necesidad de incorporar un nuevo zaguero tras las salidas de Francesco Acerbi y Stefan De Vrij, y mientras espera definir el futuro de Alessandro Bastoni. Ante la falta de avances por Oumar Solet, el presidente nerazzurro Beppe Marottacomenzó a considerar a Lucumí como alternativa.

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El diario agregó que la Juventus también maneja otros nombres para la zaga: Tarik Muharemovic y el propio Solet. Sobre Muharemovic, indicó que hubo pasos adelante, aunque todavía no existe acuerdo con Sassuolo; además, Juventus conserva el 50% de una futura reventa, por lo que la compra se plantearía por la mitad de su valor. En la misma línea, el club turinés se reunió con Udinese y sobre la mesa apareció el nombre de un jugador de 2000 en salida, tasado por el cluben mención por un valor de 30 millones de euros, con Inter también atento a su situación.