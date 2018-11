En un corto lapso, la cuota mensual del plan al que adhirió el docente pasó a costar 8 mil pesos en septiembre y saltó hasta los 9900 en octubre. "Yo dicto clases en una escuela católica y en una pública. Trabajo muchas horas y no llego a los 30 mil pesos. Tuve apenas un 15% de aumento este año. Me debitan automáticamente un tercio de lo que gano por un auto que no tengo", contó el joven de 30 años. "En aquel momento tuve la calentura por el auto y hoy me arrepiento", recordó con bronca.