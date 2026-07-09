La Interpol en Costa Rica entrega a El Salvador a un sospechoso vinculado con la Mara 18

Interpol en San José detuvo a Garay Benítez y lo entregó a las autoridades de El Salvador./ (Teletica)

Un hombre identificado como Garay Benítez, de 27 años, fue arrestado en Costa Rica tras permanecer cinco años oculto en el país, donde trabajó en el sector de la construcción, según informó Teletica. Las autoridades determinaron que Benítez era requerido por la justicia de El Salvador por su presunta vinculación con la pandilla Mara 18 (M-18), una de las organizaciones criminales más extendidas en Centroamérica.

El caso cobró relevancia luego de que la Oficina Central Nacional de Interpol en San José detuviera al sospechoso y lo entregara a las autoridades salvadoreñas para que enfrente el proceso judicial correspondiente.

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La detención de Garay Benítez fue consecuencia de información confidencial que alertó a las autoridades costarricenses sobre la presencia del sujeto y sus posibles vínculos con la estructura criminal, detalló Teletica. Tras la verificación de su identidad y la confirmación de una orden de captura internacional, se coordinó con la Policía Nacional Civil de El Salvador para su extradición. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica indicó que Benítez ocupaba funciones formales dentro de la organización, ejecutando órdenes de sus líderes y participando en operaciones propias de la pandilla.

La Mara 18, también conocida como Barrio 18, consolidó su presencia en El Salvador y extendió sus operaciones más allá de las fronteras de ese país, replicando modelos de expansión utilizados por cárteles mexicanos, señalaron expertos citados por Teletica. Esta organización delictiva se caracteriza por su estructura celular y el establecimiento de franquicias con cierto grado de autonomía, lo que facilita la diversificación de actividades ilegales y la penetración en nuevos territorios, incluso mediante alianzas con otros grupos criminales.

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Garay Benítez fue arrestado en Costa Rica después de permanecer cinco años oculto y trabajar en la construcción./ (Periódico Mi Tierra)

El OIJ añadió que a Benítez también se le atribuyen labores de vigilancia y control territorial, tareas que incluían alertar sobre la presencia de cuerpos policiales o personas ajenas al sector, así como brindar seguridad durante la ejecución de otros hechos delictivos. Estas funciones son consideradas claves dentro de la estructura de la Mara 18, ya que permiten mantener el dominio y la seguridad de las zonas bajo su influencia.

Teletica recogió declaraciones de Rogelio Ramírez, ex investigador del OIJ, quien explicó que la expansión de la Mara 18 responde a una lógica de franquicias delictivas. “Este grupo criminal, igual que lo han hecho los cárteles mexicanos, apostó a una especie de franquicias o células con algún grado de autonomía para expandir y diversificar sus operaciones a lo largo del continente, incluso más allá mediante alianzas estratégicas con otros grupos criminales”, aseguró.

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Ramírez advirtió que las alianzas entre organizaciones delictivas incrementan los riesgos para los Estados, ya que crean frentes comunes que dificultan la labor de persecución y combate de estas redes.

Las autoridades salvadoreñas investigan a Garay Benítez por el presunto delito de asociación con grupos terroristas debido a su supuesta participación activa en la Mara 18. Según el reporte de Teletica, la estructura de esta pandilla se basa en una jerarquía definida y una estricta división de funciones, lo que facilita la ejecución de extorsiones, homicidios, tráfico de drogas y otros delitos catalogados como de alto impacto social.

La detención y extradición de Garay Benítez reforzaron la cooperación internacional contra las pandillas transnacionales en la región./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencia de la Mara 18 en El Salvador es considerable. Datos oficiales y reportes de medios internacionales han documentado que la pandilla mantiene una amplia red de células en barrios y municipios, ejerciendo control sobre actividades económicas informales, transporte y comunidades enteras. La expansión regional ha permitido a la organización establecer conexiones en países como Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, donde, como en este caso, algunos de sus integrantes logran permanecer ocultos durante largos periodos, insertándose en actividades aparentemente legales.

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El fenómeno de las maras, especialmente la Mara 18 y su rival MS-13, representa uno de los mayores desafíos de seguridad para América Central. Las autoridades de El Salvador han intensificado las operaciones de búsqueda y captura de miembros de estas organizaciones, recurriendo a la cooperación internacional y al intercambio de información policial, como sucedió con la detención y extradición de Garay Benítez.

Según Teletica, la detención del sospechoso y su traslado a El Salvador reafirman la cooperación entre países de la región frente al fenómeno de las pandillas transnacionales. El proceso judicial contra Benítez continuará en territorio salvadoreño, donde enfrentará cargos por su presunta participación en la estructura criminal y los delitos asociados.

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