"La gente grande se acepta más. Los jóvenes tenemos más mambo con nuestro cuerpo, nos preocupamos más por la imagen que ellos. Hay muchos hombres que no se animan a desnudarse porque se creen que tienen que ser súper dotados para ir a una playa nudista. Lo mismo pasa con las chicas, que se piensan que no tienen que tener un gramo de más para andar sin malla", señaló a Infobae Lucas Méndez, de 33 años, quien suele concurrir con su pareja y esporádicamente con el hijo de ella. Eso sí, está en contra del libertinaje playero: "Creo que es confundir el nudismo con el sexo. A mí eso no me va".