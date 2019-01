"Antes vos en la planilla tenías que completar poniendo medidas, cuánto calzás, el color del pelo, cosas que cuando entré en 2008 empezamos a cambiar porque eso no debería ser lo importante", vuelve Lorena. "Desde 2011 empecé a trabajar para que se entienda que esto no es un certamen de belleza, a tratar de inculcar esto, pero estamos en 2019 y todavía no lo logro. Sigo recibiendo mails con críticas a lo que el jurado elige por cuestiones que tienen que ver con lo físico", dejó saber, antes de compartir un deseo: "Las chicas tienen cuerpos reales. Elegimos cambios en la sociedad pero culturalmente siento que no estamos preparados. Ojalá ese cambio cultural llegue pronto a todas las fiestas".