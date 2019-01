En 1978 organizó la primera Asociación de Surf. "Está prohibido me dijeron y yo dije 'no me importa, hagamos una Asociación de hecho'", recuerda. Un año más tarde convenció a un reportero de La Nación de Mar del Plata para que lo sacara en la contratapa del diario, en plena dictadura, con el surf prohibido en La Feliz, con un encabezado contra la marea: "Mar del Plata tiene un nuevo título: capital del surf".