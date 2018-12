Lo que también sabía Quantín era que en la malla de Jimena había semen. Así lo había determinado el cuerpo de peritos forenses de la Policía Federal. El hombre que la atacó había eyaculado en la malla. No hubo penetración. Para el fiscal hubo un hombre que la abusó y la mató porque Jimena se resistió. El médico legista convocado por Quantín, Andrés Barriocanal, derribó la primera autopsia: "La aparición del esfínter totalmente dilatado significa que esta chica sufrió de miedo o terror frente a determinadas circunstancias inmediatamente anteriores a la muerte, y no una violación. Algún hecho o imagen quedó fijado en Jimena antes de su muerte y provocó la dilatación total de su esfínter. Está dentro de las posibilidades de que haya observado algo que no debió ver, como dice su padre". También dijo que sí presentaba signos de violencia y que figuraba en la primera autopsia. "Lo que ocurre es que no le dieron la importancia debida. Presentaba lesiones en el cuero cabelludo, en la región mentoneana, en la mejilla y la nariz", agregó.