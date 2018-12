"Tengo pensionada a Dorita en un refugio. Es una perrita que encontré hace dos años y es a la única perra que nunca pude conseguirle una casa. A todos tuve la suerte de conseguirle casa y a ella no. La amo con locura y si tuviera una casa más grande no dudo ni un segundo en adoptarla, pero lamentablemente no tengo lugar. Me duele mucho cuando hablo de ella porque no puede ser que no le haya conseguido una familia, no lo puedo entender. Ella está bien, es juguetona, es tamaño chico… Pero ni siquiera hubo interesados, nadie me la pide. Su caso es muy duro para mi", cuenta acongojado.