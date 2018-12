"Para que no se quede solita, porque sino debía dejarla en el baño todo el día, la estuve llevando a mi trabajo. ¡Me daba miedo dejarla porque pensé lo peor al verla tan mal! Estaba muy tiradita, nada activa y me realmente temí que no la cuente —lamenta el recuerdo Luciano—. ¡Pero es impresionante lo rápido que mejoró! ¡Se repone muy bien! Este fin de semana ya estaba activa y cuando la junté con mis perros ¡empezó a jugar con ellos! ¡Ahora juegan todo el día!".