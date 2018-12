La jueza agregó que el caso aquí analizado no puede ser entendido como un caso fortuito o de fuerza mayor, para eximir de responsabilidad civil a la cadena. Eso habla de "un acontecimiento imprevisible –hoy eh día un robo no lo es- e inevitable -tampoco probablemente en el caso, de haberse tomado alguna medida de seguridad-, siendo por otro lado también este tipo de acontecimientos una contingencia si bien no específicamente propia de la actividad desplegada en épocas anteriores, previsible en la actualidad y con alta probabilidad de evitarse".