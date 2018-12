"Este es un punto importantísimo, ya que desde APRA informan que a veces la remediación es más cara que el inmueble en sí mismo. Entonces, pienso que para una empresa, es negocio contaminar y omitir obligaciones, ya que luego el Estado te expropia el lugar (lo compra) y además repara el daño causado. Tengamos en cuenta que un lugar contaminado no te lo compra nadie. Un predio no se contamina del día a la noche, sino a lo largo del tiempo, por lo cual el Estado cuenta con facultades para prever los males mayores. Si eso no ocurre, les cabría a los funcionarios responsabilidad penal, cuestión que podría colocarse en el proyecto", agregó el experto de Farn.