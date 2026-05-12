América clasifica a la Concachampions 2027 pese a quedar fuera del Clausura 2026

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Club América quedó fuera del Clausura 2026 tras ser eliminado por Pumas en los cuartos de final de la Liga MX.

A pesar del resultado, el conjunto azulcrema aseguró su participación en la Concacaf Champions Cup 2027 gracias a la tabla anual y a la combinación de resultados registrada en la fase final del torneo.

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El equipo dirigido por André Jardine obtuvo uno de los boletos disponibles para el certamen continental luego de finalizar entre los mejores clubes de la clasificación acumulada que todavía no contaban con un lugar asegurado.

América asegura boleto a Concachampions tras combinación de resultados

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Hasta ahora, cinco equipos mexicanos tienen confirmada su presencia en la Concacaf Champions Cup 2027: Toluca, Tigres, Cruz Azul, Chivas y América.

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Toluca y Tigres clasificaron tras disputar la final del Apertura 2025, mientras que Cruz Azul y Guadalajara habían asegurado inicialmente su lugar por la cantidad de puntos obtenidos a lo largo de la temporada.

Sin embargo, el cruce entre cementeros y rojiblancos en las semifinales del Clausura 2026 provocó que uno de esos clubes también consiguiera un boleto como finalista del torneo, situación que liberó un cupo adicional mediante la tabla anual.

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Ese escenario benefició al América, que terminó en la quinta posición de la clasificación acumulada con 59 puntos, por detrás de Cruz Azul, Toluca, Chivas y Tigres.

El último boleto disponible para clubes mexicanos saldrá de la semifinal entre Pumas y Pachuca. El equipo que avance también obtendrá su lugar en la próxima edición de la competencia regional.

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América disputará su cuarta Concachampions consecutiva

(REUTERS/Henry Romero)

La edición 2027 marcará la cuarta participación consecutiva del América en la Concachampions, torneo en el que el club capitalino comparte con Cruz Azul el récord de más títulos conquistados, con siete campeonatos.

La última vez que las Águilas levantaron el trofeo fue en la temporada 2015-16, cuando derrotaron a Tigres con marcador global de 4-1 en la final.

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Desde entonces, el conjunto azulcrema volvió a disputar una final continental en 2021, aunque perdió por 1-0 frente a Monterrey.

Ahora, el conjunto azulcrema volverá a competir en el torneo regional con la posibilidad de aumentar su número de campeonatos internacionales.

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