No había nada incendiándose. En cambio, Magar estaba alucinando gustos y olores. Ella no lo sabía, pero no era el único caso. Según los registros públicos, más de 700 personas informaron a la FDA sobre las mismas sensaciones extrañas que se sospechaba eran efectos secundarios de los implantes SynchroMed que tendrían un mal funcionamiento.