Para Busaniche, el derecho de suprimir un material público debe ser ejecutado por el brazo judicial del Estado. Porque, tal como apunta, las plataformas ya bajan contenidos en función a su propio criterio: "Por ejemplo, los pezones femeninos. No es delito mostrar una teta. Sin embargo, Facebook no te deja". Acepta, sin embargo, que las plataformas cercenen los casos flagrantes donde el delito sea comprobable: "Pornografía infantil es un punto de consenso, por caso". Pero defiende que no todo mensaje del discurso público merece su censura porque el debate, que suele ser álgido, puede ofender o disgustar: "Ironías, burlas, ofensas, agresiones, muchas cosas pueden perturbar el foro público de difusión. Pero eso no constituye una justificación para bajar contenidos".