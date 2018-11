—Sí, pero no al nivel que fueron víctimas mucha de las mujeres que entrevisté, y eso se debe a varias razones. Yo me autocensuro en Twitter, no me involucro en muchas conversaciones en Twitter, simplemente disemino información. Cuando lanzamos nuestro reporte fuimos víctimas de abuso en Twitter y se esperaba que eso sucediera, pero igual fue inquietante e irónicamente reportamos estos incidentes a Twitter y nos dijeron que no constituían una violación a sus normas. Así que creo que fue muy interesante pasar 17 meses escribiendo este reporte e investigando este tema y luego ver cómo funciona, y que yo y otros colegas de Amnistía experimentamos las mismas cosas que muchas de las mujeres que entrevistamos habían experimentado, y eso muestra que hasta tanto Twitter no tenga en cuenta estas cuestiones seriamente, las mujeres como yo se van a silenciar en las plataformas. Será así hasta que nos sintamos con la capacidad de expresarnos libremente. Y hasta el momento, lo que muestra nuestra investigación es que muchas mujeres sienten que no se pueden expresar en libertad y con seguridad en Twitter.