No Man’s Sky revoluciona su universo con ‘The Swarm’, su nueva gran actualización

The Swarm es la nueva actualización de No Man's Sky.

Hello Games lanzó este miércoles 27 de mayo de 2026 la que muchos consideran la actualización más ambiciosa en la historia de No Man’s Sky: The Swarm. A pocos días del décimo aniversario del juego, esta expansión gratuita reúne a la comunidad en un evento sin precedentes que demanda colaboración, competencia y estrategias elaboradas para hacer frente a la mayor amenaza que ha experimentado el universo del juego: la Colmena de Cristal, también conocida como Hive of Glass. Este nuevo desafío redefine el combate, la cooperación y, en especial, el sentido de pertenencia entre los millones de viajeros que recorren la galaxia digital.

Efecto inmediato y estructura de la amenaza

Desde el momento en que los jugadores actualizan el juego, se encuentran con una atmósfera inquietante: una nueva presencia oscura domina los cielos de los planetas, y el núcleo del universo está bajo amenaza por la aparición de la Colmena de Cristal. Esta imponente estructura alienígena, suspendida de manera amenazante en la atmósfera planetaria, se inspira en la ciencia ficción clásica y recuerda a la icónica Estrella de la Muerte de Star Wars y a los grandes enfrentamientos de Helldivers 2. No se trata de un simple adversario; la Hive of Glass está acompañada por cientos de drones robóticos llamados schlimm swarmers y cuenta con un arsenal letal capaz de destruir cargueros y estaciones espaciales completas.

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El combate contra esta amenaza se desarrolla en dos frentes paralelos. En el espacio, los jugadores deben formar escuadrones para enfrentarse a enjambres de naves enemigas en los enfrentamientos más grandes que ha visto No Man’s Sky. En la superficie de los planetas, los viajeros luchan contra enjambres terrestres, recuperan restos de drones destruidos y buscan los puntos vulnerables de la Colmena. La complejidad y el dinamismo de este desafío exigen un esfuerzo coordinado, usando nuevas herramientas y armas como el Cañón de Gravedad y el rifle Direwasp, diseñados específicamente para enfrentarse a grandes grupos de enemigos.

Competencia, recompensas y legado en el universo

El carácter grandioso de The Swarm no se limita al tamaño de sus combates. Por primera vez, el progreso en la defensa galáctica de No Man’s Sky, tanto de las facciones como individual, se mostrará públicamente y en tiempo real a través del Nexo y del Atlas Galáctico en la web oficial del juego. Cada jugador, al entrar al juego tras la actualización, realiza un test de personalidad que lo asigna a una de las tres nuevas facciones: el Sabio, el Tejedor y el Real, que representan distintos aspectos del alma del viajero. Estas facciones compiten entre sí mientras trabajan juntas para detener la expansión de la Colmena.

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La facción que más aporte durante las aproximadamente ocho semanas que dura la expedición recibirá reconocimiento permanente en la Anomalía Espacial, marcando un hito dentro del universo virtual. Los jugadores también podrán obtener recompensas exclusivas en función de su rendimiento y el de su equipo; entre ellas destacan una armadura Direwasp de estilo retro, el jetpack Direwasp Flightpack y el rifle Direwasp Disintegrator, fabricado a partir de materiales de enemigos caídos. Se incluyen además pósteres, banderas y títulos, símbolos duraderos del esfuerzo colectivo.

No Man’s Sky, de Hello Games.

Detalles técnicos, optimizaciones y ambiente de guerra

El lanzamiento de The Swarm coincide con mejoras técnicas y ajustes de calidad de vida en No Man’s Sky. Hello Games ha trabajado en la optimización del rendimiento, especialmente durante batallas con gran cantidad de elementos en pantalla y en maniobras de combate espacial. Se han mejorado la visibilidad y el control de las naves, la inteligencia artificial de los enemigos y la precisión del apuntado a los puntos débiles. La actualización también agrega mayor estabilidad en todas las plataformas y soluciona numerosos errores que afectaban a la jugabilidad y al sistema de inventario.

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El entorno del juego evoluciona: los restos de naves destruidas y la polución causada por los enjambres alteran el paisaje y la ecología de los planetas, obligando a los equipos a organizar operaciones de limpieza además de combatir directamente. Esta narrativa refuerza la sensación de crisis global, en la que el destino de los ecosistemas está estrechamente ligado a la eficacia de las acciones de la comunidad. Sabotear la red de la Colmena, estudiar la icor corrupta obtenida de los enemigos y construir el Núcleo Prismático, el artefacto necesario para repeler la invasión, exigen un alto nivel de cooperación, estrategia y perseverancia.