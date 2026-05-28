Colombia

Efrén Calderón, compositor vallenato señalado de asesinar a su esposa en 2001, reapareció para promocionar su nuevo álbum: esta es la historia

La condena judicial por homicidio que pesa sobre el músico recobró vigencia en la opinión pública después de su reingreso al circuito vallenato y su exposición mediática en prensa y radio local

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La nueva aparición del compositor guajiro en eventos públicos abrió nuevamente la controversia sobre su pasado judicial y la aceptación de su trabajo en el ámbito cultural tras varios años alejado de los escenarios - crédito origen valledutopar / Instagram

La reaparición pública de Efrén Calderón en Valledupar, tras años alejado de la escena musical, ha desatado una intensa polémica en el vallenato colombiano.

El reconocido compositor guajiro promovió su nuevo álbum El Pluma Blanca en la emisora Olímpica Stereo Valledupar, acompañado de artistas como Churo Díaz, en un retorno marcado por antiguas controversias judiciales.

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Calderón fue condenado a 16 años de prisión por homicidio preterintencional agravado tras la muerte de su segunda esposa embarazada, la abogada Liliana Margarita Ayola, el 23 de diciembre de 2001 en el barrio Manga de Cartagena. Su regreso reabrió la polémica sobre la separación entre la trayectoria artística y los antecedentes judiciales.

Durante la presentación en Valledupar, Calderón compartió la canción Un mundo sin planetas, despertando reacciones contrapuestas entre seguidores y críticos.

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Efrén Calderon, a la izquierda, Liliana Margarita Ayola a la derecha. La condena judicial por homicidio que pesa sobre el músico recobró vigencia en la opinión pública después de su reingreso al circuito vallenato y su exposición mediática en prensa y radio local - crédito @DPalomino10 / X
Efrén Calderon, a la izquierda, Liliana Margarita Ayola a la derecha. La condena judicial por homicidio que pesa sobre el músico recobró vigencia en la opinión pública después de su reingreso al circuito vallenato y su exposición mediática en prensa y radio local - crédito @DPalomino10 / X

De acuerdo con el relato judicial la noche del 23 de diciembre del 2001, Calderón llegó en aparente estado de embriaguez y entró a la habitación donde estaban Ayola y uno de sus hijos pequeños. Poco después, la empleada doméstica declaró que lo vio salir del cuarto con el niño en brazos y escuchó frases como “Perdóname, mi amor”.

Al percibir gritos en la vivienda, familiares y el vigilante ingresaron y hallaron a Liliana Ayola sin vida. El compositor fue encontrado gravemente herido tras un presunto intento de suicidio.

El caso Liliana Ayola y la condena judicial

La muerte violenta de Ayola, confirmada por el Instituto Nacional de Medicina Legal como asfixia mecánica con signos de violencia, conmocionó al país y al entorno del vallenato.

Efrén Calderón fue condenado en 2005 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena a 16 años de prisión por homicidio preterintencional agravado.

Diferentes posiciones surgieron entre seguidores y críticos del compositor, quienes discuten la posibilidad de distinguir su legado profesional de los hechos judiciales ocurridos a inicios de siglo - crédito captura de pantalla Olimpica Sgtereo / Facebook
Diferentes posiciones surgieron entre seguidores y críticos del compositor, quienes discuten la posibilidad de distinguir su legado profesional de los hechos judiciales ocurridos a inicios de siglo - crédito captura de pantalla Olimpica Sgtereo / Facebook

La sentencia fue confirmada en instancias superiores, primero por el Tribunal Superior de Cartagena y luego por la Corte Suprema de Justicia.

La defensa de Calderón sostuvo que la víctima sufrió una sobredosis y que las lesiones correspondían a maniobras de reanimación. Los peritajes médicos descartaron esa hipótesis y las autoridades judiciales atribuyeron la muerte a la conducta del compositor, quien fue declarado responsable por el fallecimiento de Ayola y de su hijo no nacido.

Controversias sobre el cumplimiento de la condena

En torno al cumplimiento de la condena, han circulado diversas versiones en el mundo vallenato.

En abril de 2007, Efrén Calderón “se encontraba huyendo de la acción de la justicia” tras haber recuperado la libertad en un periodo menor al dictado por la sentencia. Posteriormente, se difundió la versión de que la condena había prescrito, lo cual habría facilitado su retorno pleno a la vida pública.

La falta de certeza sobre estos hechos alimentó el escepticismo y el debate social. La reciente aparición de Calderón reactivó el interés en uno de los episodios judiciales más comentados en el vallenato y para la opinión pública, según remarcó El Tiempo.

Debate en el vallenato por la reaparición de Calderón

Las reacciones por el regreso del compositor siguen divididas. Algunos seguidores reconocen el legado de Calderón en el vallenato, mientras otros rechazan su participación en espacios públicos debido a sus antecedentes penales.

Una parte de la opinión pública sostiene un rechazo a la visibilidad del artista, mientras que otros defienden su obra musical, en un contexto marcado por la falta de consenso sobre su situación penal - crédito captura de pantalla Olimpica Stereo / Instagram
Una parte de la opinión pública sostiene un rechazo a la visibilidad del artista, mientras que otros defienden su obra musical, en un contexto marcado por la falta de consenso sobre su situación penal - crédito captura de pantalla Olimpica Stereo / Instagram

La controversia gira en torno a la posibilidad de separar la obra de su autor de su historial judicial, frente a quienes consideran inaceptable su regreso, un debate que ha sido recogido en comentarios de oyentes y programación local de Olímpica Stereo en Valledupar.

Hasta ahora, Efrén Calderón ha guardado silencio sobre los hechos y las dudas persistentes sobre el cumplimiento de su condena. Esta ausencia de declaraciones ha incrementado la controversia en el ámbito musical y social, donde el debate sobre la ética, la memoria y el arte sigue abierto.

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