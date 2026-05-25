Colombia

Por qué piden la cédula de ciudadanía al hacer compras en tiendas Ara o en D1: no es obligatorio, pero hay beneficios al hacer mercado

Muchos consumidores ignoran que existen límites claros para la solicitud de datos personales en puntos de venta. Conocer las condiciones y protecciones puede ayudar a ejercer sus derechos

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Tiendas D1 tiene vacantes disponibles con sueldos de hasta 4 millones de pesos - crédito Colprensa
Actualmente, Tiendas D1 cuenta con 2.745 tiendas en Colombia - crédito Colprensa

Al visitar un supermercado o una tienda de cadena en Colombia, es habitual que soliciten el número de cédula o pidan la presentación del documento de identidad en cajas de establecimientos como D1, Ara, Olímpica o Ísimo. La rutina genera entre los consumidores la duda de si en realidad están obligados a entregar el dato en cada compra y hasta dónde puede llegar el derecho del establecimiento a condicionarla.

No obstante, es necesario tener en cuenta que depende del motivo de la solicitud. Asimismo, no es obligatorio proporcionar el dato para la simple compra de productos, aunque el comercio puede pedirlo para facturación electrónica. Sin embargo, sí debe presentarse el documento si el pago es con tarjeta de crédito y la regulación financiera así lo exige, mientras que no es requisito para operaciones con tarjeta débito.

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La práctica de pedir el número de identificación se extendió en todo el país, lo que hace que muchos clientes lo entreguen por costumbre, sin tener clara la normativa. Sin embargo, conocer sus derechos permite a los usuarios tomar decisiones informadas al momento de realizar una compra.

La cédula de ciudadanía es el único documento válido para votar en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 en Colombia - crédito Alcaldía de Bogotá
La cédula de ciudadanía es el principal documento con el que se identifica un colombiano - crédito Alcaldía de Bogotá

Facturación electrónica y obligación de solicitar factura

Uno de los motivos fundamentales por los que se solicita la cédula en estos comercios está relacionado con la facturación electrónica y las reglas tributarias vigentes. Desde la implementación de sistemas electrónicos establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), los establecimientos requieren el número de identificación del cliente para emitir el comprobante de compra.

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Según la entidad tributaria, tanto los vendedores como los compradores tienen la responsabilidad de exigir y expedir la factura en cada transacción. La entidad destaca que no exigir la factura puede resultar en la imposibilidad de aprovechar deducciones, costos o descuentos en declaraciones tributarias.

Como se recordará, según firmas como Raddar y Kantar, el gasto de los hogares en Colombia aumentó un 28 % desde 2019, lo que incrementó la cantidad de operaciones y la relevancia de cumplir con las obligaciones tributarias en cada compra. Aunque el comercio suele solicitar el número de cédula para emitir la factura electrónica, ninguno puede condicionar la venta a la entrega de este dato. El comprador está en su derecho de negarse, salvo que solicite una factura personalizada, en cuyo caso el sistema exige vincular la compra a una identificación concreta conforme a la regulación de la Dian.

Beneficios tributarios y respaldo para el comprador

Contar con la factura de compra otorga beneficios tributarios a los compradores que deben hacer declaraciones de renta o justificar deducciones ante el fisco. Perder el soporte puede limitar la posibilidad de reclamar descuentos, deducciones o justificar costos según la legislación colombiana.

No expedir factura electrónica puede acarrear el cierre del local comercial por tres días - crédito Dian
No expedir factura electrónica puede acarrear el cierre del local comercial por tres días - crédito Dian

La factura, además de su función tributaria, sirve como soporte legal en trámites de garantías, devoluciones o reclamaciones posteriores ante el establecimiento. El no disponer de ella podría dificultar el ejercicio de estos derechos.

Expertos en normatividad insisten en la importancia de este comprobante para que los consumidores puedan acreditar su adquisición y defenderse en caso de inconformidad con el producto o servicio. Otorga respaldo tanto en el aspecto fiscal como en eventuales conflictos comerciales.

Presentación de cédula según el método de pago

El segundo motivo relevante para solicitar el documento de identidad depende del método de pago elegido. De acuerdo con la Circular Externa 29 de 2014, cuando se paga con tarjeta de crédito, el establecimiento debe verificar que el portador sea el titular de la tarjeta. Esto implica que puede exigir la presentación física de la cédula o la confirmación del número de documento para autorizar el pago.

Si el cliente no demuestra la titularidad de la tarjeta de crédito, el negocio está autorizado a requerir otro medio de pago antes de proceder con la venta. La verificación es clave para prevenir fraudes y cumplir con la normativa de pagos electrónicos.

Para el caso de la tarjeta débito, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) especifica que no es obligatorio mostrar la cédula, porque la autenticación del usuario se realiza introduciendo la clave o PIN personal. Así, la solicitud del documento de identidad queda generalmente reservada para pagos con tarjeta de crédito. Por tanto, mientras la identificación es imprescindible al pagar con crédito, en compras con la tarjeta débito basta con digitar el PIN para validar la transacción.

Tiendas Ara. Colprensa
Tiendas Ara es una de las tiendas de bajo costo de mayor posicionamiento en Colombia - crédito Colprensa

Derechos y límites para compradores y comercios

Es importante destacar que los establecimientos de comercio no están autorizados a rechazar una venta solo porque el cliente decida no entregar su cédula, excepto cuando se trate de pagos con tarjeta de crédito donde la norma exige la verificación de identidad. La regulación protege al usuario ante la recolección injustificada de datos personales y asegura restricciones claras para cada escenario.

En transacciones con crédito, el negocio sí puede solicitar el documento y, de no ser presentado, exigir un método de pago alternativo. En las compras con tarjeta débito o pedidos de factura electrónica, los derechos del consumidor prevalecen y los límites están bien definidos por la normativa vigente.

Conocer estas reglas permite a los compradores exigir un trato adecuado y a los negocios aplicar de manera correcta las medidas de seguridad y las disposiciones sobre protección de datos, lo que fortalece la seguridad y la confianza en cada transacción.

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