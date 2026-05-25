Una explosión en un bar de Madrid registra siete heridos, uno de ellos grave

Una unidad del servicio SUMMA 112 de Madrid. / SUMMA 112

Durante la madrugada de este lunes, se ha producido una explosión en Madrid que deja siete personas heridas, una de ellas en estado muy grave, según adelanta la Agencia EFE. El suceso se ha producido en un bar de la calle Villajoyosa, en el distrito madrileño de Villaverde. El Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR) ha atendido a los afectados en el lugar de los hechos.

Los siete heridos presentan quemaduras de distinta consideración y han sido trasladados a distintos centros de salud en la Comunidad de Madrid: La Paz, Getafe y Doce de Octubre, de acuerdo con lo publicado por el canal oficial de Emergencias Madrid en X, antigua Twitter. Por su parte, los Bomberos del Ayuntamiento madrileño han extinguido un pequeño incendio y han revisado el local. La Policía Nacional ha asumido la investigación, con la participación también de la Policía Municipal de Madrid y del SUMMA112, según la información facilitada por la agencia de comunicación.

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