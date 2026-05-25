España

Una explosión en un bar de Madrid registra siete heridos, uno de ellos grave

El suceso se ha producido la madrugada de este lunes en el distrito de Villaverde, en un establecimiento de la calle Villajoyosa

Guardar
Google icon
Una unidad del servicio SUMMA 112 de Madrid. / SUMMA 112
Una unidad del servicio SUMMA 112 de Madrid. / SUMMA 112

Durante la madrugada de este lunes, se ha producido una explosión en Madrid que deja siete personas heridas, una de ellas en estado muy grave, según adelanta la Agencia EFE. El suceso se ha producido en un bar de la calle Villajoyosa, en el distrito madrileño de Villaverde. El Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (SAMUR) ha atendido a los afectados en el lugar de los hechos.

Los siete heridos presentan quemaduras de distinta consideración y han sido trasladados a distintos centros de salud en la Comunidad de Madrid: La Paz, Getafe y Doce de Octubre, de acuerdo con lo publicado por el canal oficial de Emergencias Madrid en X, antigua Twitter. Por su parte, los Bomberos del Ayuntamiento madrileño han extinguido un pequeño incendio y han revisado el local. La Policía Nacional ha asumido la investigación, con la participación también de la Policía Municipal de Madrid y del SUMMA112, según la información facilitada por la agencia de comunicación.

PUBLICIDAD

Una Explosión De Gas Provoca El Derrumbe Del Tabique Entre Dos Viviendas En Aranjuez

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaMadridExplosivosPolicía Nacional de EspañaPolicía EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Números ganadores del Quíntuple Plus del 24 de mayo

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Números ganadores del Quíntuple Plus del 24 de mayo

Comprueba los resultados del Quinigol del 24 de mayo

Basta con acertar a dos de los resultados de esta quiniela para obtener uno de sus premios

Comprueba los resultados del Quinigol del 24 de mayo

Un coche invade la acera en Sanxenxo: una mujer fallecida y dos personas heridas

La víctima mortal, de 37 años, ha fallecido en el lugar de los hechos, donde se han desplazado agentes de la Guardia Civil para esclarecer lo sucedido

Un coche invade la acera en Sanxenxo: una mujer fallecida y dos personas heridas

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del domingo 24 de mayo de 2026

Como cada domingo, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del domingo 24 de mayo de 2026

Comprueba los resultados del Lototurf de este 24 de mayo

Con las Loterías y Apuestas del Estado no solo puedes ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del Lototurf de este 24 de mayo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil recupera las tres lanchas robadas a la Armada en Barbate tras seis días de búsqueda

La Guardia Civil recupera las tres lanchas robadas a la Armada en Barbate tras seis días de búsqueda

Plus Ultra inaugura su nueva ruta Madrid-Buenos Aires la misma semana en que la Audiencia Nacional imputa a Zapatero por su presunta implicación en el rescate

El Gobierno responde al PNV con “tranquilidad” y reafirma que Sánchez agotará la legislatura hasta 2027: “Respetamos su opinión, pero no la compartimos”

De perfiles en redes sociales a recibos de compras: así investiga Hacienda si un ‘influencer’ o figura pública debe tributar en España

Israel convoca a la encargada de negocios de España para exigir explicaciones por la carga de la Ertzaintza contra miembros de la Flotilla en el aeropuerto de Bilbao

ECONOMÍA

Esta es la trampa que hacen algunas empresas al subirte el sueldo: “Si no lo negocias, puede quedarse congelado muchísimo tiempo”

Esta es la trampa que hacen algunas empresas al subirte el sueldo: “Si no lo negocias, puede quedarse congelado muchísimo tiempo”

Ni Torrevieja ni Sitges: estos son los pueblos costeros más baratos para vivir en España

De perfiles en redes sociales a recibos de compras: así investiga Hacienda si un ‘influencer’ o figura pública debe tributar en España

Juan Goñi, arquitecto: “En 2026, los inmigrantes construyen el 23% de las casas de España”

¿Qué ocurrirá con la herencia de Isak Andic si la justicia declara culpable a su hijo? Esto es lo que dice el Código Civil sobre la indignidad para suceder

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La Junta Electoral del Real Madrid aprueba la candidatura de Enrique Riquelme y habrá elecciones por primera vez después de 20 años

El artista detrás de la escultura de Nadal en Roland Garros: “En la toma de medidas simuló el golpe de raqueta. Ver cómo te pasa cerca de la cara es increíble”

Cristiano, Messi, Sergio Ramos o Courtois, los futbolistas se pasan al negocio del fútbol: “La pasión te puede restar más que sumar”

Girona y Mallorca bajan a Segunda División, mientras que Celta y Getafe jugarán en Europa: así queda la clasificación de LaLiga