-¿En la ciudad de Buenos Aires se cumple el artículo 11 de la Constitución porteña que habla sobre "el derecho a ser diferente"?

-Uno puede cometer un delito por acción o por omisión. En Buenos Aires se acciona muy poco en contra del orden legislado. No se puede decir lo mismo respecto de la omisión. Al no implementar políticas públicas estás dejando en desventaja a grandes sectores de la población, en este caso el LGBTTI, uno de los más afectados aunque no el único. Hasta que este país y esta ciudad no reglamenten una ley antidiscriminatoria, se puede hacer un besazo a la salida de una pizzería o de un bar que te maltrató, pero lo punitivo no está y no hay exigencias.