Esos contrastes se transforman en experiencias, en la autenticidad de esos jóvenes que lloran las crueldades de desconocidos. No tan desconocidos. Brian entrevistó a Lea. Ella le contó que "no sé bien lo que es el infierno, pero creo que ya lo conocí", que resistió dos años en Auschwitz, que no sabe cómo explicar con palabras lo que fue sufrir la falta de comida y las 184 calorías diarias que recibía, y le dijo una frase que es replicada sin distinción de edad ni cantidad de cicatrices en vida: "Los pueblos que no tienen memoria no tienen futuro".