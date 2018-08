"Yo siento que tengo que venir. No me da lo mismo, si no vengo capaz los chicos no comen", cuenta. "Hace dos meses llegué a no tener nada para darles. Llegaba acá y ellos no me decían: '¿seño, qué comemos hoy?', me decían 'seño, ¿comemos hoy?'". Viene desde hace nueve años, cuando en esta esquina no existía la casilla de madera y comían a la intemperie. Acá los chicos meriendan y cenan, todos los días; los sábados también almuerzan.