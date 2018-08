"La gente piensa que estoy loco, que soy un ridículo. A mí no me importa lo que piensen los demás. Sólo pienso que es impagable ver la emoción de la gente cuando recorre estos espacios", comenta Rubén Díaz. "Renuncié a la arquitectura porque me ponían reglas. Cuando hacés arte no podés decir si está bien o está mal".