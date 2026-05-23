México

Andrea comía con compañeros de trabajo cuando su ex la mató en Iztapalapa

En el ataque falleció también otro compañero de la víctima, el agresor les disparó por la espalda

Guardar
Google icon
Una mujer con el cabello recogido y chaqueta oscura sostiene una vela encendida, con el rostro parcialmente oculto, frente a un muro con nombres y velas.
Una mujer sostiene una vela durante una emotiva vigilia en un espacio urbano latinoamericano, rindiendo homenaje a las víctimas de feminicidio frente a un muro con nombres y múltiples velas encendidas, simbolizando duelo y memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ataque a balazos en la Central de Abasto dejó dos muertos en la alcaldía Iztapalapa, después de que la expareja de Andrea Alonso López presuntamente la buscó en un puesto de comida y disparó también contra su compañero de trabajo Jaime Paniagua frente a otros empleados durante la jornada laboral.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:07 horas sobre la calle Parían, entre Pochtecas y Tememes, en una zona de bodegas y empresas. Ahí convivían trabajadores de la empresa de abarrotes Los Anicetos cuando el agresor llegó hasta donde estaban sentados Andrea y Jaime y les disparó por la espalda.

PUBLICIDAD

Jaime tenía 48 años y murió en el lugar tras recibir impactos de bala en la espalda. Andrea, de 34 años, sufrió heridas en el tórax y en un antebrazo; servicios médicos la trasladaron al IMSS Troncoso en estado crítico, pero horas después murió por la gravedad de las lesiones.

El caso quedó bajo investigación como doble homicidio. La Fiscalía capitalina abrió una carpeta para ubicar al responsable, quien escapó corriendo entre las calles después de la agresión.

PUBLICIDAD

El ataque ocurrió durante un convivio de cumpleaños de trabajadores

El convivio se realizaba en un puesto semifijo de comida cercano a los centros de trabajo de las víctimas. Lo que había comenzado como un festejo entre compañeros terminó en pánico cuando se escucharon los disparos y los asistentes corrieron sin entender de inmediato qué ocurría.

Andrea había salido a comer acompañada de Jaime, identificado como su compañero de trabajo. Ambos estaban con otros empleados cuando el hombre que sería la expareja de ella llegó directamente al sitio.

Las primeras indagatorias de las autoridades apuntan a que el agresor habría actuado por motivos vinculados con una relación sentimental previa. Esa línea se abrió porque, de acuerdo con la información inicial, el atacante buscó a Andrea de manera directa antes de abrir fuego.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana adscritos al sector Abasto acordonaron la zona después del ataque. Peritos realizaron el levantamiento del cuerpo de Jaime y recabaron indicios balísticos en el lugar.

Andrea murió en el hospital y el agresor sigue prófugo

La respuesta directa al hecho central es esta: Andrea Alonso López y Jaime Paniagua fueron atacados a tiros mientras comían con compañeros de trabajo; él murió sobre la acera y ella falleció más tarde en el hospital. El presunto responsable sería la expareja de Andrea y hasta ahora no ha sido detenido.

Trabajadores que presenciaron las horas posteriores al crimen describieron a Jaime como una persona tranquila y trabajadora. También dijeron que no habían notado conflictos personales que anticiparan una agresión de ese tipo.

“Todos nos vemos diario y solo platicamos cosas del trabajo, nunca preguntamos cosas personales, aquí somos como una familia”, dijo uno de los empleados que permanecía cerca del acordonamiento policiaco.

La agresión ocurrió en una zona de alta actividad comercial, cerca de la Central de Abasto, donde durante el día hay movimiento constante de trabajadores, camiones de carga y clientes. El ataque frente a varios testigos convirtió un espacio de comida y convivencia en una escena bajo resguardo policial.

Familiares de Andrea ayudarían a las autoridades a identificar y ubicar al agresor. Esa colaboración forma parte de las acciones iniciales mientras la fiscalía integra testimonios y revisa la mecánica del ataque.

La investigación se centra en reconstruir cómo llegó el atacante al punto donde estaban las víctimas, cómo escapó después de disparar y cuál era la relación previa con Andrea. Hasta el momento, la autoridad mantiene abierta la búsqueda del hombre señalado como probable responsable.

  • El ataque ocurrió a las 15:07 horas en la calle Parían, entre Pochtecas y Tememes, en la alcaldía Iztapalapa.
  • Jaime Paniagua, de 48 años, murió en el lugar; Andrea Alonso López, de 34 años, falleció después en el IMSS Troncoso.
  • La Fiscalía capitalina investiga el caso como doble homicidio y busca a la expareja de Andrea, señalada como presunto agresor.

Temas Relacionados

Iztapalapafeminicidiomexico-noticiasCentral de AbastoCiudad de MéxicoCDMX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

José Jovani, de 14 años, murió tras ser apuñalado por un compañero de secundaria en Querétaro

El menor fue agredido fuera del horario escolar y encontrado en un terreno baldío cerca del plantel educativo

José Jovani, de 14 años, murió tras ser apuñalado por un compañero de secundaria en Querétaro

Laura Flores y Alejandra Ávalos ponen ambiente en celebración para madres trabajadoras de Venustiano Carranza

La alcaldesa Evelyn Parra encabezó el festejo en la explanada de la demarcación, donde cientos de mujeres disfrutaron música en vivo, convivencia y reconocimientos por su labor diaria

Laura Flores y Alejandra Ávalos ponen ambiente en celebración para madres trabajadoras de Venustiano Carranza

Erica Alonso ya no administra la sucesión de Joan Sebastian en EEUU: quién quedará a cargo

La exesposa del ‘Poeta del Pueblo’ estuvo en una audiencia en Texas

Erica Alonso ya no administra la sucesión de Joan Sebastian en EEUU: quién quedará a cargo

Popocatépetl tuvo 45 emisiones este 23 de mayo

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, la actividad del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl tuvo 45 emisiones este 23 de mayo

Fernando Farías Laguna solicita formalmente asilo en Argentina para evitar ser extraditado a México

En México hay una orden de aprehensión contra Farías Laguna por el caso de huachicol fiscal y por delincuencia organizada

Fernando Farías Laguna solicita formalmente asilo en Argentina para evitar ser extraditado a México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Nueva ola de violencia en Guerrero deja desplazados en Olinalá: se calcula que mil 500 personas abandonaron sus hogares

Nueva ola de violencia en Guerrero deja desplazados en Olinalá: se calcula que mil 500 personas abandonaron sus hogares

Marina y fuerzas federales capturan a 13 presuntos miembros del Los Chapitos en el sur de Sinaloa tras ataque armado

FGJEM detiene a presunto homicida ligado a grupo criminal de Michoacán en Almoloya del Río

FGJEM captura a tres presuntos integrantes de grupo criminal ligado a Jalisco por doble homicidio en Zumpango

Vinculan a proceso a tres integrantes de los UJ40, célula de La Unión Tepito en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Laura Flores y Alejandra Ávalos ponen ambiente en celebración para madres trabajadoras de Venustiano Carranza

Laura Flores y Alejandra Ávalos ponen ambiente en celebración para madres trabajadoras de Venustiano Carranza

Erica Alonso ya no administra la sucesión de Joan Sebastian en EEUU: quién quedará a cargo

Shakira ‘sube’ al Ángel de la Independencia en video oficial del Mundial 2026

¿Por qué Nodal no incluyó a Ángela Aguilar en su nuevo disco? Esto dijo sobre los duetos

Estos son los mejores memes que dejaron los ‘candelabros’ de Metro Hidalgo tras renovaciones en CDMX

DEPORTES

“Se ha convertido en un jugador importantísimo”: Javier Aguirre se rinde ante Briana Gutiérrez

“Se ha convertido en un jugador importantísimo”: Javier Aguirre se rinde ante Briana Gutiérrez

¿Qué apps de transporte usar en el Mundial 2026 en México?

Joven de Monterrey conquista redes con balón hecho con arte huichol para el Mundial 2026

Shakira ‘sube’ al Ángel de la Independencia en video oficial del Mundial 2026

Gotham vs Pachuca Femenil: a qué hora y dónde ver en México el partido de la W Concachampions por el tercer lugar