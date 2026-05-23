Operativo en el Valle del Cauca deja más de 165.000 productos ilegales decomisados, incluidas camisetas de la Selección Colombia

Policía decomisa más de 165 mil productos ilegales en el Valle del Cauca: destacan camisetas de la Selección Colombia y joyería en oro - crédito @SeguridadCali/ Instagram

Más de 165 mil productos ilegales fueron retirados de circulación en el departamento de Valle del Cauca durante una operación coordinada por la Policía Nacional contra el contrabando y el comercio ilícito.

El valor total de la mercancía decomisada supera los 12.841 millones de pesos, según reportaron fuentes oficiales.

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Durante el operativo, las autoridades ejecutaron cuatro patrullajes, tres diligencias de allanamiento y la instalación de un punto de control en el corregimiento de Puente Tierra, en el municipio de Yotoco. Entre los objetos confiscados se encuentran más de 18.000 prendas alusivas a la Selección Colombia, así como joyería de oro y una suma considerable de dinero en efectivo localizada dentro de una caja fuerte.

Uniformados exhiben parte de los más de 165 mil productos ilegales decomisados durante los operativos en el Valle del Cauca - crédito @SeguridadCali/ X

La intervención permitió interceptar 97.121 unidades de confecciones y 3048 pares de calzado en Cali, mercancía cuyo valor asciende aproximadamente a 7244 millones de pesos.

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Según detalló el informe, 18.437 camisetas y conjuntos deportivos con emblemas de la Selección Colombia formaban parte del lote que presuntamente sería distribuido de manera ilegal en diferentes regiones del país. En una de las inspecciones, la Policía encontró una caja fuerte con 348 gramos de joyería en oro y 300 millones de pesos en efectivo. En ese mismo procedimiento, se incautaron 10.300 pares de calzado, lo que representa un golpe económico estimado en 4000 millones de pesos a la estructura delictiva.

Los dos allanamientos restantes tuvieron como resultado la incautación de mercancía valorada en más de 1420 millones de pesos, incluyendo 19.000 unidades de productos perecederos, 4303 metros cuadrados de textiles, 16.310 cajetillas de cigarrillos y 340 botellas de licor adulterado o de contrabando. Además, en el punto de control aduanero instalado en Puente Tierra se decomisaron 15.000 bombillos, mercancía avaluada en cerca de 175 millones de pesos.

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En Cali, la Policía requisó más de 97 mil unidades de confecciones y miles de pares de calzado valorados en millones, como resultado de las acciones contra el contrabando - crédito @SeguridadCali/ X

Toda la mercancía incautada, junto con el dinero y el oro, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación y las entidades competentes para los procedimientos judiciales correspondientes. El brigadier general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana Santiago de Cali, explicó en declaraciones recogidas por El País de Cali que el éxito , de la operación se debió a una estrategia integral que combinó patrullajes nocturnos en Cali, allanamientos de alto impacto y controles rigurosos en el sector de Puente Tierra.

Los procedimientos se enfocaron en desarticular estructuras dedicadas al contrabando y al comercio ilegal en diferentes municipios del Valle del Cauca. La ofensiva permitió sacar de circulación 160.000 unidades de mercancía ilegal, entre las que predominan textiles, confecciones, calzado, productos perecederos, licor y cigarrillos.

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El decomiso de estas mercancías representa un golpe financiero considerable para las organizaciones dedicadas a la distribución de productos ilegales en la región. Las acciones, según la Policía Nacional, forman parte de una estrategia que busca frenar el flujo de bienes ilegales y fortalecer los controles aduaneros en puntos estratégicos del departamento.

La Fiscalía General de la Nación y otras autoridades continúan con los trámites judiciales para determinar el destino final de la mercancía y profundizar en la investigación sobre las redes de contrabando que operan en el Valle del Cauca. El operativo constituye una de las acciones más contundentes de los últimos meses contra el comercio ilícito en el suroccidente colombiano.

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Caja fuerte con joyería en oro y 300 millones de pesos en efectivo fue hallada durante uno de los allanamientos realizados por las autoridades - crédito @SeguridadCali/ X

Incautan en Buenaventura tres contenedores con mercancía de contrabando valuada en más de 18 mil millones de pesos

Las acciones contra el contrabando no se detienen en Buenaventura, principal puerto de Colombia. En una reciente intervención realizada el 15 de mayo de 2026, la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Fiscalía General de la Nación, incautó tres contenedores con mercancía de origen asiático, cuyo valor supera los 18.000 millones de pesos.

Durante el operativo en la zona portuaria, los uniformados adscritos a la División de Control Operativo Buenaventura llevaron a cabo registros y allanamientos que permitieron la aprehensión de más de 221 mil unidades de artículos que no contaban con la documentación necesaria para acreditar su ingreso legal al país. Entre los productos incautados se identificaron confecciones, calzado, juguetes y otros bienes de procedencia extranjera.

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La Policía Fiscal y Aduanera revisa la mercancía de contrabando valuada en más de 18 mil millones de pesos, incautada en Buenaventura - crédito Policía Nacional

La mercancía decomisada fue puesta a disposición de la Dian, en cumplimiento de la estrategia nacional destinada a proteger la economía legal y fortalecer el comercio formal. Según explicó el teniente coronel Alexis Cubides Rocha, jefe de la División de Control Operativo Buenaventura, estos resultados contribuyen a impedir la comercialización de productos ilegales, proteger la industria nacional y evitar la evasión de impuestos aduaneros.

La Policía Nacional y la Dian reiteraron su compromiso de mantener las acciones de control y vigilancia en las zonas portuarias y comerciales del país. Además, invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad relacionada con la distribución ilegal de mercancías, a través de la Línea Anticontrabando 159, el número de WhatsApp 321 394 2169.

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