En las redes muchas mujeres le dijeron "gracias" o "qué valiente". "No me aplaudo a mí sino a mi pareja que pasó por tres embarazos, tres cesáreas, amamantó a nuestros tres hijos y se hizo cargo de las pastillas y del DIU. Poner el cuerpo más que eso no sé cómo sería…", cierra. "La verdad es que yo no me defino como un militante pero adhiero a las luchas por todas las igualdades, especialmente la de género. Vivimos invadiendo a las mujeres imponiendo nuestras palabras, nuestros cuerpos, nuestras leyes. No quiero invadir la lucha, mucho menos la épica".