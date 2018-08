Poco después de iniciado el altercado, se hizo presente la policía local, pero la tensión persistió: "Cuando tratamos de descomprimir, la mujer comenzó a propiciar golpes, empujones y a tirarnos los pelos. Ahí intervino la Policía que está en la Catedral pero no hizo nada, y después llegaron más móviles pero los efectivos no hicieron nada para evitar el mal momento, sino que accionaron para aumentar la violencia de la situación y no para reducirla", explicó Burgos.