Abril Zignago, hija de Gian Marco, cantó ‘Fuiste tú’ con Ricardo Arjona durante su concierto en Lima

Abril Zignago se presenta junto a Ricardo Arjona en su concierto de Lima, mostrando a la cantante en primer plano y a ambos artistas en el escenario.

Abril Zignago se subió al escenario del Estadio Nacional de Lima y vivió una experiencia que marca el inicio de su carrera profesional en la música. La hija menor de Gian Marco fue invitada por Ricardo Arjona para interpretar a dúo el tema “Fuiste tú” durante el concierto que el artista guatemalteco ofreció el 26 de junio en la capital peruana. El debut de la joven artista ante una multitud generó una ola de reacciones en redes sociales, donde la presentación fue ampliamente comentada.

La participación de Abril Zignago no fue casual. Tal como relató Ricardo Arjona al público presente, suele buscar la colaboración de músicos locales en cada país donde se presenta, aunque en esta ocasión no tenía a nadie confirmado horas antes del evento. La recomendación llegó directamente de Gian Marco, quien sugirió a su hija para compartir el escenario. Así, la joven cantante tuvo su primera aparición masiva en un espectáculo de gran envergadura, respaldada por el consejo y apoyo de su padre.

PUBLICIDAD

El momento de la presentación, uno de los más esperados de la jornada, mostró a una Abril Zignago emocionada al interpretar junto a Ricardo Arjona uno de los éxitos más conocidos del repertorio latinoamericano. Las imágenes y videos del dueto circularon rápidamente por plataformas digitales y generaron comentarios divididos. Mientras algunos asistentes celebraron la oportunidad que recibió la joven, otros criticaron su desempeño vocal y expresaron que la interpretación no estuvo a la altura de la exigencia de la canción.

La joven fue propuesta por su padre para compartir escenario con el músico guatemalteco. Su presencia fue la sorpresa de la noche | TikTok

En redes sociales surgieron opiniones como la de un espectador que afirmó: “Pues fúnenme, yo estuve ahí y cantó horrible, mejor canto yo en la regadera”. Comentarios de ese tono se multiplicaron en diversos foros, donde se cuestionó la fuerza interpretativa de Abril Zignago y se comparó su actuación con la experiencia de Ricardo Arjona. Pese a las críticas, la presencia de la joven en el escenario fue vista por otros como un paso relevante en su carrera, al presentarse ante una audiencia tan numerosa y exigente.

PUBLICIDAD

El respaldo de Gian Marco a la participación de su hija fue determinante. El compositor peruano ha manifestado en diferentes ocasiones el orgullo que le produce ver el desarrollo artístico de Abril.

A través de publicaciones en redes sociales, ha compartido mensajes como: “Cuando Abril me canta, todo mi universo cobra sentido. Amo escucharla. Tiene la capacidad de expresar con su voz los sentimientos más profundos (...)”, en referencia al talento y sensibilidad de su hija. El gesto de recomendarla para un escenario tan relevante refleja la confianza que tiene en sus capacidades y en su futuro dentro de la industria musical.

PUBLICIDAD

La aparición de Abril Zignago junto a Ricardo Arjona no solo marcó su debut ante el gran público, sino que también abrió un debate sobre las oportunidades para los nuevos talentos en la música y el peso de los apellidos en el acceso a escenarios destacados. El episodio puso en evidencia la atención mediática que rodea a las figuras emergentes, especialmente cuando provienen de familias de artistas conocidos.

¿Quién es Abril Zignago, hija menor de Gian Marco?

Abril Zignago Moro nació en el seno de una familia vinculada al arte. Es la hija menor de Gian Marco y Claudia Moro. Sus hermanos también han estado relacionados con el ámbito artístico, pero ella decidió seguir de manera profesional el camino de la música. En 2025 culminó su formación académica en disciplinas musicales, lo que le permitió consolidar su preparación y dar pasos firmes hacia una carrera en la industria.

PUBLICIDAD

El entorno cercano a Abril ha resaltado en múltiples ocasiones su dedicación y el proceso que ha seguido para perfeccionar su técnica vocal. El propio Gian Marco ha sido testigo y promotor del desarrollo de su hija, animándola a explorar su talento y aprovechar las oportunidades que se le presentan. La joven cantante ha manifestado en entrevistas su deseo de construir una identidad propia y aportar su estilo personal al panorama musical peruano.