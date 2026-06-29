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Panamá celebra el 60 aniversario de Altos de Campana, su primer parque nacional y reserva biológica

El país cuenta con 18 parques nacionales, que abarcan aproximadamente una superficie de 1,564,932 hectáreas dedicadas a la conservación

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Creado mediante un Decreto Ejecutivo de 28 de junio de 1966, el área protegida resguarda más de 4,800 hectáreas de bosques y ecosistemas de gran valor. (MiAmbiente)
Creado mediante un Decreto Ejecutivo de 28 de junio de 1966, el área protegida resguarda más de 4,800 hectáreas de bosques y ecosistemas de gran valor. (MiAmbiente)

Panamá celebró este domingo el 60.° aniversario del Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, el primer parque nacional del país y uno de los principales referentes en la protección de la biodiversidad.

Creado mediante un Decreto Ejecutivo de 28 de junio de 1966, el área protegida resguarda más de 4,800 hectáreas de bosques y ecosistemas de gran valor ecológico en la provincia de Panamá Oeste.

“Altos de Campana nos recuerda que conservar la naturaleza es una inversión en el futuro de Panamá. Nuestro compromiso es seguir impulsando la protección y gestión efectiva de las áreas protegidas para que continúen siendo refugio de nuestra biodiversidad, fuente de agua y escenario para la investigación, la educación y el turismo sostenible”, sostuvo el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

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Este compromiso, dijo, también se reflejará en el Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas 2027, una oportunidad para que Panamá muestre al mundo los avances alcanzados para consolidar un sistema de áreas protegidas más sólido, resiliente y participativo.

Panamá cuenta con 18 parques nacionales, que abarcan aproximadamente una superficie de 1,564,932 hectáreas dedicadas a la conservación.

Altos de Campana recuerda que conservar la naturaleza es una inversión en el futuro de Panamá, alegan las autoridades de Ambiente. (MiAmbiente)
Altos de Campana recuerda que conservar la naturaleza es una inversión en el futuro de Panamá, alegan las autoridades de Ambiente. (MiAmbiente)

Los dos más recientes, el Parque Nacional San Lorenzo, en la provincia de Colón y el Parque Nacional San San Pond Sak, en Bocas del Toro, se suman a esta importante red natural de categoría de manejo, informó MiAmbiente.

Los parques, detalla la entidad, conservan una riqueza natural significativa, mantenimiento los ecosistemas y comunidades naturales, regulando las inundaciones, reteniendo y exportando nutrientes, acumulando sedimentos y controlando procesos erosivos, lo cual redunda en la productividad y la economía de las comunidades locales.

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Los parques Soberanía, Cruces, Chagres localizados en la cuenca del Canal de Panamá contribuyen con su protección. El Chagres asegura el agua para consumo de la población de las ciudades de Panamá, Colón y Panamá Oeste, así como para el funcionamiento de la vía interoceánica.

Darién, Coiba y el Parque Internacional La Amistad son los parques nacionales con mayor superficie terrestre, siendo reconocidos como Sitios de Patrimonio Mundial Natural. A su vez, el Parque Nacional Portobelo y San Lorenzo son reconocidos como Sitios de Patrimonio Cultural por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (Unesco).

Regularmente, los parques nacionales reciben un flujo constante de visitantes interesados en actividades como senderismo, observación de fauna y del paisaje, buceo y turismo cultural como apreciación de los baluartes históricos de forma sostenible.

Regularmente en los parques nacionales los voluntarios colaboran junto a las autoridades en la limpieza de los senderos. (MiAmbiente)
Regularmente en los parques nacionales los voluntarios colaboran junto a las autoridades en la limpieza de los senderos. (MiAmbiente)

Actualmente, se realizan estudios de valoración económica del potencial turístico, entre otros en los parques Soberanía, Campana, Sarigua y San Lorenzo.

Mediante una donación de $3.5 millones MiAmbiente implementó el proyecto Desarrollo Rural Sostenible y Conservación de la Biodiversidad (Biorural), que tiene como objetivo proteger los parques nacionales y la biodiversidad de Panamá.

La donación fue realizada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y la agencia implementadora es el Banco Mundial, con la entidad gubernamental como organismo ejecutor y una contrapartida del gobierno panameño.

El proyecto Biorural procura mejorar la gestión de doce áreas protegidas entre las que se encuentran el Parque Internacional de la Amistad (PILA) área del Pacífico y del Caribe, Parque Nacional Volcán Barú, Humedal de Importancia Internacional San San Pond Sak, Parque Nacional Santa Fe y el Parque Nacional División Omar Torrijos Herrera.

Adicionalmente, apoyará actividades de conservación en las comarcas indígenas Ngäbe Buglé, Naso Tjër Di, Guna Yala y territorio Bri Bri, así como el establecimiento de una mejor gobernanza en cinco áreas importantes para la biodiversidad ubicadas en el Corredor Biológico Mesoamericano.

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