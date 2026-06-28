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Barby Franco descolocó a Jimena Monteverde al aire: “¿Son pareja abierta?”

En Almorzando con Juana, la modelo lanzó una consulta sin vueltas sobre el matrimonio de la cocinera y conductora de La cocina rebelde. El divertido momento

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Barby Franco descolocó a Jimena Monteverde en Almorzando con Juana con una pregunta sobre una pareja abierta (Video: Almorzando con Juana, Eltrece)

La mesa de Almorzando con Juana (Eltrece) tuvo un divertido momento cuando Barby Franco lanzó una pregunta sin filtros que dejó a la cocinera del programa, Jimena Monteverde, sin saber bien cómo responder. Todo arrancó con una broma inocente sobre el marido de la chef y terminó con el estudio en silencio, seguido de carcajadas, ante la consulta directa de la modelo: “¿Pero qué son, pareja abierta?”

El episodio comenzó cuando el Bicho Gómez, quien comentó que conoce a la cocinera desde el tiempo el que ambos eran parte de Mañanas informales, le preguntó por su esposo, Mariano Monteverde, dedicado al sector agropecuario, al desarrollo de campos y a la cría y entrenamiento de caballos. La chef contó que él seguramente estaba mirando el programa desde casa y le mandó un saludo al aire.

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El Bicho, con humor, también le preguntó si había bajado de peso, y ella confirmó que luce “espléndido” después de adelgazar. Esa pequeña apertura fue suficiente para que la charla derivara hacia el terreno del humor y las bromas sobre la vida en pareja. Fue la propia cocinera quien abrió la puerta al comentar, en tono jocoso: “Para mí que él también le está dando por otro lado”. La frase, dicha para seguir el juego, fue el pie perfecto para que Barby tomara la palabra.

A SOLAS - JIMENA MONTEVERDE - 58
Mariano Monteverde, el marido de Jimena, trabaja en el sector agropecuario, el desarrollo de campos y la cría y entrenamiento de caballos

La pregunta de la modelo cayó en el estudio como un balde de agua fría. “¿Pero qué? ¿Son pareja abierta?”. Unos segundos de silencio, luego risas. Monteverde intentó salir del paso con humor. Fue el Bicho Gómez quien intervino para aliviar el momento: “Abierta de un solo lado parece. Mitad abierta y mitad cerrada”, dijo, arrancando más carcajadas. Finalmente, la cocinera cerró el capítulo con su clásico estilo, a puro relax y desparpajo: “No, no, la verdad que no sé. Mirá, creo que está todo cerrado a esta altura”. Y para terminar de una vez con el tema, cambió de tema de la manera más directa posible: “¿Quieren saber el menú?”.

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La cocinera contó de qué se trató la comida del mediodía. “Tenemos unos buñuelitos de espinaca y unos de zanahoria y queso azul con un alioli de albahaca”, inició su relato. Luego, continuó relatando las siguientes preparaciones para los invitados de la mesaza. “De primer plato tenemos una cazuela de pollito calentita con champiñones, y de postre un cremoso de mandarina, porque hay que aprovechar las mandarinas”, dijo, teniendo en cuenta la fruta y la época del año. Los invitados del domingo, además de Gómez y Franco, fueron el escritor y coach Ramito Buteler, el imitador Iván Ramírez y la actriz Viviana Saccone.

Los invitados del programa fueron Barby Franco, el Bicho Gómez, Ramito Buteler, Iván Ramírez y Viviana Saccone
Los invitados del programa fueron Barby Franco, el Bicho Gómez, Ramito Buteler, Iván Ramírez y Viviana Saccone

La escena fue uno de los momentos más viralizados del programa, y también puso en el centro a Barby Franco, quien tiene una larga historia de declaraciones sin filtros sobre su vida privada. En una entrevista que la modelo tuvo en Infobae durante el ciclo Lo de Pampita, Franco contó detalles de su relación con el abogado Fernando Burlando, con quien está en pareja desde hace 16 años. El primer encuentro ocurrió cuando ambos trabajaban en el programa de Guido Kaczka: él fue a acompañar a su hija y ella lo vio desde lejos. “Yo lo vi y digo: ‘¡Qué lindo señor!’. Yo nunca en mi vida había salido con alguien tan grande”, recordó. Lo que siguió fue una primera cita en la que Burlando llegó a buscarla en una Ferrari (que ella, sin saber nada de autos, describió como “un auto de mierda que hacía un reruido”) y de ahí, dijo, no se separaron más.

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