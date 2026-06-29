Operación Restitución suma más de 2 mil 200 inmuebles asegurados en Edomex

Uno de los inmuebles asegurados (FGJEM)

La Operación Restitución acumula un total de 2 mil 221 inmuebles asegurados y, de esa cantidad, mil 302 devueltos a sus legítimos propietarios en 79 municipios del Estado de México.

El informe de la Fiscalía General del Edomex (FGJEM) compartido el 28 de junio indica que en el periodo comprendido del 20 al 26 de junio de 2026, las corporaciones participantes ejecutaron 11 cateos y 44 inspecciones distribuidos en 19 municipios.

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Amecameca, Capulhuac, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Lerma, Nicolás Romero, Ocoyoacac, Ozumba, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Texcoco, Tlalmanalco, Valle de Chalco y Zinacantepec.

Operación Restitución, una estrategia conjunta de seguridad en el Estado de México

Más de 50 inmuebles asegurados en la última semana

Como resultado de las acciones desplegadas fueron asegurados 51 inmuebles, de los cuales 33 correspondieron a casas habitación y 18 a predios.

La Operación Restitución se enmarca en la Estrategia para la Restitución de la Propiedad, impulsada desde la Mesa de Paz del Estado de México, instancia en la que confluyen las mismas instituciones de seguridad y procuración de justicia que participan en los operativos semanales.

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Los resultados son producto de acciones coordinadas entre la Fiscalía del Edomex, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales, todos orientados a combatir delitos de despojo y contra la propiedad en la entidad.

Parte de las labores de los agentes (FGJEM)

Cabe recordar que a mediados de junio pasado la Fiscalía del Edomex destacó que en el periodo comprendido entre el 6 y el 12 de junio, las corporaciones de seguridad ejecutaron un total de 13 cateos y 38 inspecciones distribuidos en 20 municipios de la entidad:

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Almoloya de Juárez, Chalco, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Lerma, Metepec, Nezahualcóyotl, Ozumba, San Antonio La Isla, San Mateo Atenco, Tepetlaoxtoc, Texcoco, Toluca, Tultitlán, Valle de Chalco, Xonacatlán y Zinacantepec. Como resultado de dichas acciones se aseguraron 51 inmuebles, de los cuales 33 correspondieron a casas habitación y 18 a predios.

Objetivos detenidos en el marco de la operación

Entre los 40 objetivos prioritarios detenidos en el marco de la Operación Restitución en el Estado de México, la FGJEM identificó a líderes de diversas organizaciones criminales que operan bajo distintas fachadas sociales, sindicales y populares. Todos los detenidos se encuentran en distintas etapas procesales.

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Uno de los inmuebles asegurados (FGJEM)

Entre los perfiles de mayor relevancia figura Hugo Francisco “N”, señalado como líder de la organización social autodenominada “Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata” (GOPEZ); Brandon Salvador “N”, líder del grupo delictivo “Los Gastones”; Luis Alberto “N”, al frente del grupo de choque “Los 300” y/o “Unión 300 A.C.”; José Luis “N”, cabeza de la autodenominada “Asociación Mexicana de Organizaciones Sociales” (AMOS); Sergio “N”, líder de “Los Souverbille”; y Gulliver Cándido “N”, identificado como líder del grupo delictivo “Los Gulliver”.

La lista de detenidos incluye también a Juan Manuel “N”, integrante del grupo “Los Mayas”, y a Ulises “N”, miembro de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON). Todos ellos enfrentan cargos vinculados al delito de extorsión y se encuentran sujetos a proceso.

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La FGJEM subrayó además la detención de integrantes de grupos criminales que utilizan la fachada de sindicatos para encubrir sus actividades delictivas. Entre las estructuras identificadas con ese modus operandi se encuentran “22 de octubre”, “USON”, “Los 300” y/o “Unión 300”, “AMOS” y “GOPEZ”. La operación también derivó en el aseguramiento de más de dos mil inmuebles relacionados con las investigaciones.