Cruz Roja Costarricense ubica a un sobreviviente bajo las ruinas en Venezuela y trabaja en su rescate

Wagner Leiva, director nacional de Respuesta a Emergencias de la Cruz Roja Costarricense, confirmó la localización con vida de una persona atrapada bajo escombros en Venezuela. Los cuerpos de socorro siguen trabajando con el objetivo de rescatarla. (Cortesía: Cruz Roja Costarricense)

El director nacional de Respuesta a Emergencias de la Cruz Roja Costarricense, Wagner Leiva, confirmó este domingo la localización con vida de una persona atrapada bajo los escombros tras el colapso de varias estructuras en Venezuela. La noticia se oficializó a las 15:30, hora de Caracas, en medio de un ambiente de tensión y esperanza para los equipos de rescate y los familiares de las víctimas.

Leiva aseguró en un video publicado por la institución: “No tenemos duda. Ninguna duda, absolutamente ninguna, que hay una persona viva. Contesta. Muchas veces contesta. Y no grito porque están haciendo pruebas de sonido abajo. Lo hemos documentado con el sistema de audio. Así que, por la complejidad, la Cruz Roja de Costa Rica, junto con la Cruz Roja de Venezuela, ha iniciado la detección oficialmente a las 13:30 de la persona”.

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El operativo, que se desarrolla en una de las zonas más afectadas por los recientes sismos en Venezuela, ha requerido la coordinación entre la Cruz Roja Costarricense y los equipos venezolanos.

El contacto acústico confirmó que la persona atrapada respondía y dio paso a una fase de extracción con evaluaciones técnicas del terreno. (Cortesía: Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica)

Cooperación internacional y tecnología en el rescate de personas atrapadas

La situación, según describió Leiva, es especialmente compleja. El propio rescatista reconoció: “Estamos valorando que es una situación compleja. Y como situación compleja, vamos a requerir varias fuerzas de tarea aquí, por el bienestar de esa persona”.

“Con la ayuda de todos, esa persona va a salir. Con la ayuda de España, con la ayuda de Colombia, con la ayuda de Costa Rica, Venezuela, va a salir”, agregó el socorrista.

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El operativo incluye la utilización de tecnología de detección acústica. Además, los equipos han contado con el apoyo de un residente local con más de quince años en la zona, quien indicó que el punto de localización podría estar cerca de la caseta de seguridad del lugar.

Leiva destacó la importancia de la cooperación internacional en esta fase crítica: “En este momento estamos coordinando con Venezuela y con España. Las decisiones las estamos tomando. Y lo vamos a sacar”, enfatizó el costarricense.

La ayuda humanitaria de la Cruz Roja Costarricense llegó con personal especializado en estructuras colapsadas, tecnología de detección acústica y material médico de emergencia. (MIGUEL MEDINA/REUTERS)

Intensifican la colaboración en territorio venezolano

La colaboración entre Costa Rica y Venezuela se ha intensificado tras los terremotos que sacudieron el país sudamericano el pasado miércoles.

La Cruz Roja Costarricense informó que su equipo llegó a Venezuela el sábado 27 de julio. Desde ese momento, comenzaron las tareas de búsqueda y rescate en un entorno complicado, marcado por réplicas sísmicas y la inestabilidad de los escombros.

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La noticia de la localización con vida fue recibida con alivio y expectativa entre la comunidad local, que sigue de cerca el trabajo de los organismos de rescate. Los equipos mantienen un canal abierto de comunicación con la persona, a quien animan y tranquilizan mientras se preparan para la extracción. La solicitud de más equipos especializados refleja tanto la complejidad de la operación como el compromiso de los rescatistas de Costa Rica y Venezuela.

La cooperación internacional resulta fundamental en la respuesta a la emergencia. La Cruz Roja Costarricense integra una misión junto a cuerpos de socorro de El Salvador, Colombia, Estados Unidos, México, Panamá, Aruba, Turquía y Alemania. Todas las acciones se coordinan bajo la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).

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