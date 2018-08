En su caso parece haber recibido menos presiones que los que no están tan convencidos. "Tenés que salir rápido de ese lugar", aconsejó un senador a Omar Perotti después de que en diarios de Santa Fe se publicara una solicitada con su foto a media página y un texto en letras de molde grandes: "Vote no al aborto #Conabortonotevoto". Perotti, que quiere ser gobernador, hasta anoche estaba en la lista de los que no dieron a conocer su postura al igual que el tucumano José Alperovich y el salteño Juan Carlos Romero. Sobre los últimos dos se especulaba respecto al peso que podría tener la opinión de la Iglesia en sus respectivas provincias.