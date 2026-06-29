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Una supercomputadora pronosticó qué selecciones ganarán los cruces de 16avos de final del Mundial: cómo quedaría el cuadro

Canadá se convirtió en el primer clasificado a octavos de final, luego de vencer 1-0 a Sudáfrica

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Esfera holográfica cian y violeta con líneas geométricas, que encierra un balón de fútbol, fragmentos de datos y partículas de luz sobre una superficie reflectante.
La pelota determinará si la supercomputadora de Opta acertó (Imagen Ilustrativa Infobae)

La supercomputadora de Opta, plataforma especializada en análisis de datos deportivos, completó la fase de grupos del Mundial 2026 con una proyección que anticipa quiénes serán los combinados que avanzarán a los octavos de final, instancia que ya tiene a su primer clasificado: Canadá, que venció 1-0 a Sudáfrica en los últimos instantes del partido en Los Ángeles. Para ello, Opta realizó cerca de 10.000 simulaciones y asignó a cada selección un porcentaje de probabilidad de avance en cada una de las 16 llaves de la segunda fase del torneo.

Los números del modelo colocan a Argentina, España e Inglaterra como las selecciones con mayor margen de ventaja sobre sus rivales. La Albiceleste, que defiende el título logrado en Qatar, encabeza el ranking de favoritos con un 89,24% de probabilidades de superar a Cabo Verde, el porcentaje más alto de toda la ronda. Le siguen Francia (81,46% frente a Suecia) e Inglaterra (84,04% ante la República Democrática del Congo).

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El partido que el modelo identifica como más equilibrado es el de Egipto contra Australia: los africanos tienen un 53,56% de chances de avanzar, frente al 46,44% de los oceánicos. Una diferencia de apenas siete puntos porcentuales que convierte ese duelo en el más incierto de la fase.

Brasil, que llega al cruce con Japón como uno de los equipos más observados del torneo, tiene un 68,94% de probabilidades de pasar a octavos según Opta. Colombia, por su parte, enfrenta a Ghana con un 71,91% de chances a favor.

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La proyección también anticipa los posibles cruces de octavos de final si los favoritos de Opta se imponen en cada llave. Los duelos proyectados son Alemania vs. Francia, Canadá vs. Países Bajos, Portugal vs. España, Estados Unidos vs. Bélgica, Brasil vs. Noruega, México vs. Inglaterra, Argentina vs. Egipto y Suiza vs. Colombia.

El historial reciente del sistema le otorga respaldo: la misma plataforma había asignado al Paris Saint-Germain un 56% de posibilidades de ganar la Champions League, pronóstico que se cumplió.

Antes del Mundial, la supercomputadora de Opta colocó a España como principal candidata a levantar el trofeo el próximo 19 de julio, con 16,1% de probabilidades de consagrarse, por delante de Francia (13%) e Inglaterra (11,2%). En la proyección, Argentina, se ubica cuarta con 10,4 por ciento.

Al mismo tiempo, la Albiceleste tiene más del 45% de posibilidades de llegar a cuartos de final, más del 30% para pisar las semifinales y por encima del 18% de disputar la propia final.

Mundial 2026 - Sudáfrica 0 - Canadá 1

A continuación, el desglose completo de probabilidades para los 16avos de final según el supercomputador de Opta:

-Alemania tiene 78.58% de chances de vencer a Paraguay

-Francia posee el 81.46% de eliminar a Suecia.

-Países Bajos tiene 61.17% de posibilidades superar a Marruecos.

-Portugal cuenta con un 67.42% de chances de ganarle a Croacia.

-España ostenta un 85.22% de posibilidades de deshacerse de Austria.

-Estados Unidos posee un 78.46% de chances de quitarse de encima a Bosnia.

-Bélgica tiene un 56.91% de posibilidades de imponerse ante Senegal.

-Brasil cuenta con un 68.94% de chances ante Japón.

-Noruega posee un 67.81% de posibilidades de dejar sin sueño a Costa de Marfil (%32.19).

-México posee un 61.35% de chances de superar a Ecuador y avanzar a octavos de final.

-Inglaterra cuenta con un 84.04% de chances de imponerse ante Congo.

-Argentina posee un 89.24% frente a Cabo Verde.

-Con un 53.56% y en una de las llaves más parejas, Egipto dejaría afuera a Australia.

-Suiza tiene un 65.21% de chances de vencer a Argelia

-Colombia cuenta con un 71.91% de posibilidades de eliminar a Ghana.

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