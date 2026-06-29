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“La final del Mundial va a ser con Francia y Argentina la va a ganar otra vez”: el contundente vaticinio de un famoso ex delantero

El mexicano Carlos Hermosillo aseguró que los dirigidos por Lionel Scaloni repetirán la gloria. La incidencia del cuadro en su análisis: “Las cosas se le van acomodando a Argentina”

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El exdelantero mexicano sostuvo que el duelo decisivo volverá a enfrentar a la Albiceleste con Francia y el trofeo quedará otra vez del lado sudamericano

El regreso de Argentina al centro de la escena mundialista se produce con un panorama que muchos consideran favorable. Carlos Hermosillo, ex goleador de la selección mexicana y voz habitual en el análisis futbolístico, sostuvo que los dirigidos por Lionel Scaloni llegarán una vez más a la final y serán bicampeones.

Tras el choque entre Canadá y Sudáfrica, que inauguró el cuadro de dieciseisavos, el foco ya se posa sobre la Albiceleste. El equipo sudamericano enfrentará a Cabo Verde el viernes 3 de julio en Miami, luego de haberse quedado con el liderazgo del Grupo J. El seleccionado africano sorprendió al clasificarse segundo, tras empatar ante favoritos como Uruguay y España.

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Ante la pregunta de quiénes llegarán al partido decisivo, Hermosillo fue categórico: “La final va a ser Argentina contra Francia. Yo quisiera que la ganara Francia, pero la va a ganar Argentina otra vez. Está empezando el torneo, vamos a ver qué pasa más adelante. Una cosa es que sea mi favorito, pero otra cosa es cómo se van acomodando las cosas para Argentina, que para Argentina siempre se le van acomodando bien las cosas. Entonces, vamos a ver”, declaró en Fox Sports.

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Carlos Hermosillo no dudo y afirmó que la final del Mundial 2026 será Argentina contra Francia y finalizará con la victoria nuevamente para los dirigidos por Lionel Scaloni

El cuadro determinó que, si Argentina supera a Cabo Verde, el próximo paso será enfrentar al vencedor entre Australia y Egipto el 7 de julio en Atlanta. En caso de que avance el conjunto oceánico, se reeditaría el duelo de octavos del Mundial de Qatar, donde la Albiceleste triunfó por 2-1.

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La estructura del cuadro generó diversas lecturas en el programa La última palabra, en el que participa Hermosillo. El periodista Raoul Pollo Ortiz comentó: “Argentina tiene en el papel el camino hasta semifinales, porque el cruce es Australia o Egipto. El cruce en cuartos de final sería con el que quede de Suiza, Argelia, Colombia y Ghana. Siendo Colombia el rival más duro, pero no tiene una potencia, no tiene un gallo de su lado para enfrentar en cuartos de final, como sí lo pueden tener otros”.

A pesar de la supuesta facilidad del camino, Ortiz fue tajante al responder si veía campeón a Argentina: “Yo no. Definitivamente no. No es nada personal, porque luego dicen: ‘Es que el Pollo no los quiere a los argentinos’, para nada. Cero. Me encantan”, aclaró.

El análisis de Carlos Hermosillo se apoya tanto en la historia reciente como en la experiencia propia. El ex delantero, recordado por su paso por los clubes grandes de México y su lugar entre los máximos goleadores nacionales, advirtió sobre la tendencia de la Albiceleste a sortear obstáculos con fortuna y jerarquía, según su relato.

La selección argentina arrancará los dieciseisavos ante Cabo Verde este viernes (REUTERS/Issei Kato)
La selección argentina arrancará los dieciseisavos ante Cabo Verde este viernes (REUTERS/Issei Kato)

Hermosillo, quien dejó su huella en América, Chivas, Necaxa y Cruz Azul, es parte de la historia grande del fútbol mexicano. Su trayectoria incluye 35 goles en 90 partidos con la selección nacional y la obtención de tres hitos como máximo anotador en Primera División. Su experiencia internacional, aunque breve en Europa, resultó fundamental para su desarrollo, según él mismo reconoció, al regresar a México estuvo bajo la dirección de César Luis Menotti, el entrenador argentino que marcó una época en su carrera.

La última gran hazaña de Hermosillo como futbolista quedó grabada en la memoria de los hinchas de Cruz Azul. En la final del torneo de invierno de 1997, sufrió una dura falta dentro del área y, pese a la sangre en el rostro, convirtió el penal que le dio el título a su equipo tras 17 años de sequía.

Hoy, desde su rol de analista, Hermosillo proyecta su confianza en la capacidad de la selección argentina para repetir la hazaña de Qatar y alza el debate sobre si el equipo de Lionel Messi logrará consolidar ese favoritismo en la cancha. La expectativa queda servida: el cuadro está definido, pero los partidos habrá que jugarlos.

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