Línea 3 del Cablebús reanuda servicio tras suspensión por tormenta eléctrica

(X/@AngelPrezB79783/MICablebusCDMX)

Las afectaciones por lluvia en la Ciudad de México causaron encharcamientos en algunas alcaldías, así como la alerta roja por lluvia.

Por otra parte, la Línea 3 del Metrobús sufrió suspensión temporal debido a la tormenta eléctrica aún con pasajeros.

El video muestra una vista elevada de una avenida en la Ciudad de México durante la tormenta en la Línea 3, fue grabado por pasajeros (X/@antonioaranda_)

Corte de energía en Línea 3 del Cablebús

Un corte de energía eléctrica en la Línea 3 del Cablebús en Ciudad de México dejó a varios pasajeros suspendidos dentro de las góndolas durante varios minutos el 27 de mayo.

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El incidente interrumpió el recorrido habitual y obligó a las autoridades a implementar un servicio provisional entre algunas de las estaciones.

El corte de suministro afectó principalmente el tramo entre Los Pinos/Constituyentes y PARCUR/Colegio de Arquitectos, donde el servicio quedó suspendido temporalmente.

Solo se mantuvo operativo el trayecto que va de Vasco de Quiroga a PARCUR/Colegio de Arquitectos, según informaron las redes oficiales del sistema de transporte.

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Durante el incidente, las personas que se encontraban en las cabinas debieron permanecer en su interior hasta que el personal técnico pudo restablecer parcialmente el servicio.

La situación, aunque breve, generó preocupación entre los usuarios, quienes compartieron su experiencia en redes sociales.